المعارضة الإسرائيلية تحمّل حكومة نتنياهو مسؤولية ارتفاع معدلات الهجرة

حمّل نواب في المعارضة الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية استمرار ارتفاع معدلات الهجرة من إسرائيل، وذلك عقب تقرير أظهر أن معدلات مغادرة الإسرائيليين للبلاد ظلت عند مستويات قياسية خلال عام 2025.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن النائب جلعاد كاريف، من حزب “الديمقراطيين”، قوله إن المعارضة طالبت مرارًا الحكومة بتعيين مسؤولين للتعامل مع ظاهرة مغادرة الإسرائيليين بأعداد غير مسبوقة، ووضع خطة شاملة لعكس هذا الاتجاه، لكنها لم تلق استجابة.

من جانبها، قالت النائبة كارين الهرار، من حزب “يش عتيد”، إن “عددًا متزايدًا من الإسرائيليين يفقدون الأمل بسبب الإخفاقات الكبيرة والفساد الخطير لهذه الحكومة”.

على صعيد آخر؛ أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، ونشرت نتائجه الليلة، أن 62% من الإسرائيليين يعتقدون أن “النصر الكامل” الذي طالما تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيقه في قطاع غزة “لن يأتي أبدًا”.

وحسب القناة، فإن 72% من الذين شملهم الاستطلاع يرون أن حركة “حماس” لن توافق على نزع سلاحها، بينما رأى 63% أن “حزب الله” لن يقدم على هذه الخطوة أيضًا.

وفيما يتعلق بإيران، اعتبر 35% من المشاركين أن التهديد الإيراني تراجع نتيجة السياسات الإسرائيلية، بينما رأى 28% أنه لم يتغير، ورأى 27% أنه ازداد.

اليوم السابع