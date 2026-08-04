بعد تهديدات ترامب .. جيش الدنمارك يرفع مدة الخدمة العسكرية إلى 11 شهرا

بدأ حوالي 1600 مجند عسكري دنماركي يوم الاثنين التجنيد الإلزامي الممتد الجديد في البلاد، حيث شرعوا في فترة خدمة مدتها 11 شهرًا في الوقت الذي تسرع فيه الدنمارك من تعزيز قدراتها الدفاعية مدفوعة بضغوط الأمن في القطب الشمالي والحرب في أوكرانيا.أعلنت الدنمارك في عام 2024 أنها ستوسع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء لأول مرة، وستزيد مدة الخدمة القياسية إلى 11 شهرًا من أربعة أشهر، في حين من المقرر أن يرتفع عدد المجندين إلى 7500 مجند سنويًا بحلول عام 2033 من 5000 مجند، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

يأتي وصول الدفعة الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه الدنمارك لنشر المجندين في جرينلاند لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المقرر أن تخدم سرية تضم أكثر من 100 جندي لمدة شهر واحد وتتولى المهام العملياتية من القوات المحترفة.

يحمل هذا الانتشار ثقلاً سياسياً إضافياً حيث سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً إلى ضم الإقليم الدنماركي شبه المستقل، مستشهداً بالأمن القومي، وهو مطلب رفضته حكومتا جرينلاند والدنمارك بشدة .

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في قمة الناتو التي عقدت الشهر الماضي في أنقرة إن بلادها مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضي التحالف العسكري، “بما في ذلك أراضينا”.

قال سيلاس نور، وهو مجند يبلغ من العمر 19 عامًا من بلدة فارد في غرب الدنمارك، إنه يرحب بفترة الخدمة الأطول.

وقال: “الآن لدينا 11 شهراً، وأشعر أنه يمكنك حقاً الانغماس في الأمر، وتجربته حقاً، والتعمق أكثر في الحياة العسكرية”.

يخضع المجندون الجدد لخمسة أشهر من التدريب الأساسي، تليها ستة أشهر من الخدمة العملياتية كما تُدخل القوات المسلحة الدنماركية مسارات تجنيد جديدة، بما في ذلك فصيلة طائرات بدون طيار في قيادة العمليات الخاصة.

يعمل برنامج الدولة الإسكندنافية كنظام اقتراع لجميع الشباب الأصحاء الذين يبلغون من العمر 18 عامًا، ولكنه كان يتألف لسنوات عديدة بشكل كامل تقريبًا من متطوعين، حيث يتم استخدام القرعة فقط لملء الحصص المتبقية.

كما أن الدول المجاورة في الشمال، السويد وفنلندا والنرويج، لديها خدمة عسكرية قائمة على التجنيد الإجباري، وكذلك منطقة البلطيق التي تضم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

صدى البلد