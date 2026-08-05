ترامب: لدينا ذخائر أكثر بكثير مما نحتاجه

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تمتلك كمية من الذخائر أكبر بكثير مما تحتاجه، وذلك بعد تقارير عن تقلص حجم مخزونات الصواريخ الاعتراضية لدى الجيش الأمريكى

وأبلغ ترمب شبكة FOX NEWS :”شركاتنا الدفاعية تنتج في الوقت الحالي ذخائر أكثر من أي وقت مضى، بالتزامن مع توسيع مصانعها ومعداتها بمستويات قياسية. ومع استمرارنا في تعزيز قدراتنا، سنبدأ في تزويد حلفائنا في أوروبا وغيرها بمزيد من هذه الذخائر”.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، في وقت سابق الثلاثاء، أن الجيش الأمريكى استهلك جزءاً كبيراً من مخزونه العالمي من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حرب إيران المستمرة منذ خمسة أشهر

اليوم السابع