روسيا تصعد نزاعها مع “أبل” بشأن التثبيت المسبق الإلزامى للتطبيقات

كشفت رويترز، أن هيئة مكافحة الاحتكار الروسية فتحت تحقيقًا رسميًا ضد شركة آبل لعدم تثبيتها تطبيق المراسلة MAX المدعوم من الدولة ومتجر التطبيقات الروسي RuStore على أجهزتها مسبقًا.

روسيا تفتح إجراءات مكافحة الاحتكار ضد آبل

وفقا لما ذكره موقع “9TO5MAC”، فإنه منذ عام 2019، حين أصدرت روسيا قانونًا يلزم مصنعي الأجهزة بتوفير تطبيقات محلية الصنع على المنتجات المباعة في البلاد، دخلت آبل والسلطات الروسية في صراع متصاعد، وفي عام 2021، مع دخول القانون حيز التنفيذ، توصلت آبل إلى اتفاق يُتيح للمستخدمين الذين يُهيئون جهاز آيفون جديدًا في روسيا عرض قائمة بالتطبيقات الروسية المُقترحة، بدلًا من تثبيتها تلقائيًا.

كما أنه في مارس 2022، وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، أوقفت آبل مبيعات منتجاتها وصادراتها إلى البلاد، وأزالت تطبيقي RT News وSputnik News من متاجر التطبيقات خارج روسيا، وفي سبتمبر من العام نفسه، أزالت آبل أيضًا العديد من التطبيقات التابعة لشركة التكنولوجيا الروسية VK، مُستشهدةً بالعقوبات البريطانية.

أما في العام الماضي، بدأت روسيا بفرض تثبيت تطبيق المراسلة MAX المدعوم من الدولة مسبقًا على جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الجديدة المباعة في البلاد، كما وسعت نطاق تطبيق متجر RuStore الإلزامي ليشمل أجهزة آبل، ولم تمتثل آبل لأي من هذين الشرطين.

التوترات الأخيرة بين روسيا وأبل

تصاعدت التوترات في يونيو، عندما أزالت آبل تطبيق MAX من متجر التطبيقات الروسي، ثم تبعته في وقت لاحق من الشهر نفسه عدة تطبيقات أخرى طورتها شركة VK، وبررت آبل عمليات الإزالة بأنها ضرورية للامتثال للعقوبات.

دفع هذا هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية إلى إصدار أمر للشركة بمعالجة ما وصفته بالمعاملة التمييزية للبرامج المحلية بحلول 15 يوليو، وبحسب التقارير، امتثلت آبل جزئيًا بالسماح بتثبيت محرك بحث روسي مسبقًا على نظام iOS 26.6، لكنها لم تُنفذ المتطلبات المتعلقة بتطبيقي MAX وRuStore.

فتحت روسيا قضية احتكار رسمية ضد آبل الآن بعد أن فشلت الشركة في الامتثال الكامل لهذا التحذير، ففتحت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية قضية ضد شركة آبل بعد أن أخفقت الشركة الأمريكية في الامتثال لتحذير يتعلق بتثبيت تطبيق المراسلة الروسي “ماكس” ومتجر التطبيقات الروسي مسبقًا على أجهزتها.

اليوم السابع