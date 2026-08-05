واتساب يطرح ميزات جديدة.. إنشاء مجموعات فرعية ومواعيد لانتهاء التصويت

أعلن تطبيق واتساب عن مجموعة من الميزات الجديدة الخاصة بالمحادثات الجماعية، تستهدف تسهيل التنسيق بين أعضاء المجموعات، خاصة الكبيرة منها. وتشمل التحديثات إمكانية تحديد موعد لانتهاء التصويت في الاستطلاعات، وإرسال إشعار لجميع أعضاء المجموعة باستخدام وسم @all، إلى جانب إنشاء مجموعة جديدة انطلاقًا من مجموعة موجودة بالفعل، دون الحاجة لإضافة المشاركين مرة أخرى، وتبدأ هذه الميزات في الوصول تدريجيًا إلى المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

استطلاعات رأي أكثر مرونة وخصوصية

حصلت ميزة استطلاعات الرأي داخل واتساب على عدة تحسينات، إذ أصبح بإمكان منشئ الاستطلاع تحديد موعد نهائي للتصويت، ليُغلق تلقائيًا بعد انتهاء المدة المحددة، كما أضاف واتساب خيار التصويت المجهول، والذي يسمح بإخفاء أسماء المشاركين، ما يمنح المستخدمين خصوصية أكبر عند اختيار إجاباتهم.

ومن الميزات الجديدة أيضًا، إمكانية تعديل سؤال الاستطلاع خلال أول 15 دقيقة من نشره، سواء لتصحيح الأخطاء الإملائية أو توضيح الخيارات، دون الحاجة إلى حذف الاستطلاع وإنشاء آخر جديد.

ميزة @all لتنبيه جميع أعضاء المجموعة

وأطلق واتساب ميزة @all، التي تتيح للمستخدم إرسال تنبيه إلى جميع أعضاء المجموعة بذكر واحد فقط، بدلاً من الإشارة إلى كل شخص على حدة، وتستهدف الميزة الرسائل العاجلة والمهمة، مثل الإعلانات الخاصة بإغلاق المدارس أو أماكن العمل، أو تذكيرات الفعاليات، أو أي تغييرات مفاجئة في المواعيد.

وأوضح واتساب أنه في المجموعات التي تضم أكثر من 32 عضوًا، ستكون ميزة @all متاحة للمشرفين فقط، كما ستصل إشعاراتها حتى إذا كانت المجموعة في وضع الكتم، مع إمكانية تعطيل إشعارات @all من إعدادات التطبيق.

إنشاء مجموعة جديدة من مجموعة قائمة

كما أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء مجموعة جديدة مباشرة من داخل مجموعة موجودة، مع نقل الأعضاء إليها تلقائيًا، دون الحاجة لإضافتهم يدويًا مرة أخرى، ويرى واتساب أن هذه الميزة ستكون مفيدة لإنشاء محادثات جانبية، أو تنظيم تفاصيل الفعاليات، أو التخطيط للمناسبات، أو مناقشة موضوعات محددة بشكل منفصل، دون إرباك المحادثة الرئيسية، وأكدت الشركة أن جميع هذه الميزات ستصل تدريجيًا إلى المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.

اليوم السابع