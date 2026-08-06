كيف فقد نجم بوليوود سلمان خان 16 كيلو من وزنه؟

كشف نجم بوليوود سلمان خان أنه فقد 16 كيلوجراماً من وزنه ضمن رحلته نحو اللياقة البدنية، واضعاً بذلك حداً للشائعات التي دارت حول صحته، وفقاً لموقع “تايمز ناو”.

وكشف الممثل عن ذلك خلال ظهوره في برنامج الواقع “أليانس” ، حيث زار شقيقه سهيل خان، أحد المتسابقين في البرنامج وسرعان ما لاقت محادثتهما الصريحة حول اللياقة البدنية رواجاً واسعاً على الإنترنت.

سلمان يكشف عن خسارته 16 كيلوجراماً من وزنه

خلال الحلقة، أثنى سلمان على لياقة سهيل البدنية بعد أن لاحظ خسارته للوزن، وأخبر الجميع أنه فقد 12 كيلوجرامًا ثم فاجأ سلمان الجميع بالكشف عن تحوّله هو الآخر، قائلاً: “لقد انخفض وزني 16 كيلوجرامًا”.

جاء هذا البيان بعد أسابيع من النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارها ظهور الممثل البالغ من العمر 60 عامًا بنحافة ملحوظة خلال عدة مناسبات عامة.

وقد أعرب العديد من المعجبين عن قلقهم إزاء نحافة الممثل غير المعتادة، مما أثار تكهنات حول صحته ويؤكد بيانه الأخير أن فقدان الوزن كان قرارًا متعمدًا للحفاظ على لياقته البدنية، وليس نتيجة لمرض.

متى يكون فقدان الوزن علامة جيدة؟

إن فقدان الوزن بشكل مدروس من خلال اتباع عادات غذائية صحية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، ووضع أهداف لياقة بدنية محددة، يُمكن أن يُحسّن الصحة العامة بشكل ملحوظ.

تشمل فوائد فقدان الوزن الصحي تحسين صحة القلب، وتقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وتحسين ضغط الدم، وتخفيف آلام المفاصل، وتحسين جودة النوم، وزيادة مستويات الطاقة.

ومع ذلك، يؤكد الأطباء أن طريقة فقدان الوزن لا تقل أهمية عن الرقم الموجود على الميزان.

ما هو مقدار فقدان الوزن الذي يعتبر صحياً؟

ينصح خبراء الصحة عمومًا باستهداف خسارة ما بين نصف كيلوجرام وكيلوجرام واحد أسبوعيًا من خلال تغييرات مستدامة في نمط الحياة.

قد تؤدي الحميات القاسية، أو ممارسة الرياضة المفرطة، أو اتباع أساليب غير موثقة لإنقاص الوزن إلى فقدان العضلات، ونقص التغذية، والإرهاق، ومشاكل في التمثيل الغذائي ينبغي أن يشمل النهج المتوازن ما يلي:

-وجبات غنية بالبروتين للحفاظ على العضلات

-الكثير من الفواكه والخضراوات

-الحبوب الكاملة والدهون الصحية

-تمارين القوة والتمارين القلبية الوعائية المنتظمة

-النوم الكافي والترطيب

متى يمكن أن يكون فقدان الوزن المفاجئ علامة تحذيرية

على الرغم من أن فقدان الوزن المتعمد عادةً ما يكون إيجابياً، إلا أنه لا ينبغي تجاهل فقدان الوزن غير المبرر دون تغيير في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

ينصح الأطباء باستشارة الطبيب إذا كان فقدان الوزن مصحوباً بأعراض مثل التعب المستمر، وفقدان الشهية، والحمى، والتعرق الليلي، والإسهال المزمن، ووجود دم في البراز، والسعال المستمر، وصعوبة البلع.

قد يرتبط فقدان الوزن غير المقصود أحيانًا باضطرابات الغدة الدرقية، أو مرض السكري، أو أمراض الجهاز الهضمي، أو الالتهابات، أو بعض أنواع السرطان.قد تكون تحولات المشاهير ملهمة، لكن الأهداف الشخصية هي الأهم.

غالباً ما تُثير رحلات اللياقة البدنية للمشاهير حماساً كبيراً، لكن خبراء الصحة يحذرون من مقارنة التقدم الشخصي بالتحولات الجذرية للمشاهير، فلكل شخص جسمه الخاص، وعملية الأيض لديه، وعمره، وتاريخه الطبي، وأهدافه في اللياقة البدنية ويركز نظام إدارة الوزن المستدام على العادات طويلة الأمد بدلاً من التغييرات السريعة.

كشف سلمان عن خسارته للوزن، منهيًا بذلك أسابيع من التكهنات الصحية وبينما يُبرز تحوله فوائد الانضباط في اللياقة البدنية وتغيير نمط الحياة، يؤكد الأطباء على ضرورة أن تكون خسارة الوزن الصحية تدريجية ومتوازنة ومناسبة طبيًا.

وسواءً استلهم الشخص من المشاهير أو من أهداف صحية شخصية، فإن الطريق الأمثل لتحقيق نتائج دائمة هو اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والاستعانة بمشورة طبية متخصصة عند الحاجة.

اليوم السابع