دراسة: 60% من فيديوهات تيك توك للمستخدمين الجدد مُولّدة بالذكاء الاصطناعى

كشف تقرير تحليلي حديث صادر عن Kapwing أن المستخدمين الجدد على تطبيق تيك توك يتعرضون بكثافة لمحتوى منخفض الجودة أو مُنشأ بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، فيما يُعرف اصطلاحًا باسم “AI Slop”، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن جودة المحتوى الذي يشاهده المستخدمون منذ اللحظات الأولى لاستخدام المنصة

واعتمدت الدراسة على تحليل 10,742 مقطع فيديو ضمن 20 فئة شائعة على تيك توك، إلى جانب فحص أول 500 فيديو تظهر على صفحة “For You” لحساب جديد تمامًا، وأظهرت النتائج أن 294 مقطعًا من أصل 500، أي نحو 59%، صُنفت على أنها محتوى مُولد بالذكاء الاصطناعي أو تجميعات منخفضة الجودة تعتمد بشكل واضح على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، فإن نسبة المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي التي تظهر للمستخدم الجديد على تيك توك تزيد بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمنصة يوتيوب، حيث بلغت النسبة على يوتيوب نحو 21% فقط في الدراسة ذاتها.

ويرى الباحثون أن هذه الفجوة تعني أن الانطباع الأول الذي يحصل عليه المستخدم الجديد على تيك توك يعتمد بدرجة كبيرة على محتوى آلي، قبل أن تبدأ خوارزميات التوصية في فهم اهتماماته وتخصيص المحتوى المناسب له.

محتوى الأطفال الأكثر تضررًا

أظهرت الدراسة أن فئة الأطفال كانت الأكثر تشبعًا بالمحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي، إذ بلغت نسبته 57% من إجمالي المقاطع التي تم تحليلها داخل هذه الفئة، لتتصدر جميع الفئات الأخرى، وجاءت فئة العلوم والتعليم في المرتبة الثانية بنسبة 35%، تلتها فئة الصحة بنحو 34%، ثم المحتوى التاريخي بنسبة مماثلة تقريبًا، وهي فئات تُعد الدقة فيها عاملًا أساسيًا، ما يضاعف المخاوف بشأن انتشار معلومات غير صحيحة أو مضللة.

كما كشف تحليل الوسوم أن وسم #CartoonKids كان من أكثر الأمثلة وضوحًا على الظاهرة، حيث تبين أن 97 مقطع فيديو من أصل 100 مقطع تم فحصها كانت مُولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بينما لم يتبق سوى ثلاثة مقاطع فقط تبدو من إنتاج بشري. وسجلت وسوم أخرى موجهة للأطفال نسبًا مرتفعة أيضًا، مثل #cartoons بنسبة 83% و#babysong بنسبة 83% و#forkids بنسبة 79%.

مخاطر تعليمية ومعلومات مضللة

وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه الفيديوهات تتضمن شخصيات كرتونية مألوفة تتحرك في مشاهد غير منطقية، أو دروسًا تعليمية تحتوي على أخطاء واقعية، أو أصواتًا اصطناعية ورسومًا متحركة تتغير بشكل غير متسق.

وحذرت الدكتورة Dana Suskind، أستاذة طب الأطفال بجامعة شيكاغو، من أن هذه الظاهرة تمثل “تضليلًا واسع النطاق للأطفال الصغار بواسطة الذكاء الاصطناعي”، خاصة أن الأطفال لا يمتلكون القدرة الكافية على التمييز بين المعلومات الصحيحة والخاطئة.

ولا تقتصر المشكلة على المحتوى الموجه للأطفال، إذ صنفت الدراسة فئات التعليم والعلوم والصحة والتاريخ ضمن أكثر المجالات تشبعًا بالمحتوى الآلي، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار معلومات غير دقيقة بين المستخدمين.

كيف تساهم خوارزميات تيك توك في المشكلة؟

يركز التقرير على المرحلة التي تسبق تخصيص المحتوى للمستخدم، وهي الفترة التي لا تمتلك خلالها خوارزمية تيك توك أي بيانات سلوكية عن الحساب الجديد، وفي هذه الحالة، تعتمد المنصة على توقعات أولية لتحديد المقاطع التي ستظهر للمستخدم، وهو ما أدى – بحسب الدراسة – إلى جعل المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي بمثابة “الانطباع الأول الافتراضي” للمنصة.

ويرى الباحثون أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا لمنصة اشتهرت تاريخيًا بقدرتها على تقديم توصيات دقيقة وسريعة التكيف مع اهتمامات المستخدمين.

تيك توك يواجه ضغوطًا متزايدة

كانت تيك توك قد أطلقت في نوفمبر 2025 أدوات تسمح للمستخدمين بزيادة أو تقليل كمية المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي التي تظهر لهم، كما استثمرت في برامج للتوعية بالذكاء الاصطناعي، لكن التقرير يشير إلى أن هذه الإجراءات لم تحقق تأثيرًا ملموسًا في الحد من وصول المحتوى منخفض الجودة إلى الحسابات الجديدة.

وتواجه الشركة أيضًا تدقيقًا قانونيًا متزايدًا فيما يتعلق بحماية الأطفال، حيث رفعت Florida دعوى قضائية ضد تيك توك بموجب قوانين الولاية الخاصة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، متهمة المنصة بالسماح للقاصرين باستخدام التطبيق وتقديم صورة مضللة عن طبيعة المحتوى المتاح لهم.

اليوم السابع