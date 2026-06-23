3 مزايا خفية فى Google Workspace قد لا تستخدمها رغم أهميتها

يضم نظام Google Workspace، المعروف سابقًا باسم G Suite، مجموعة واسعة من التطبيقات المصممة لتعزيز الإنتاجية والتعاون بين المستخدمين، ومع استمرار إضافة مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبحت هناك أدوات قوية داخل المنصة لا يعرفها كثير من المستخدمين أو لا يستفيدون منها بالشكل الكامل.

ومع إطلاق ميزة Workspace Intelligence خلال عام 2026، توسعت قدرات المنصة بشكل ملحوظ، حيث بات الذكاء الاصطناعي يربط تطبيقات جوجل المختلفة ببعضها لإنشاء بيئة عمل أكثر ذكاءً وكفاءة.

إنشاء المستندات صوتيًا عبر Docs Live

إذا كنت بحاجة إلى تدوين أفكارك بسرعة بعد اجتماع أو أثناء جلسة عصف ذهني، فقد تكون ميزة Docs Live داخل Google Docs من أكثر الأدوات المفيدة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي.

تتيح الميزة للمستخدم التحدث مباشرة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini، الذي يقوم بتحويل الأفكار المنطوقة إلى مستند منظم يحتوي على ملاحظات مرتبة وأقسام واضحة بدلاً من مجرد نسخ الكلام حرفيًا، كما يمكن منح الأداة صلاحية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المرتبطة بالموضوع، ما يساعدها على إضافة سياق ومعلومات ذات صلة أثناء إعداد المستند.

وتختلف هذه الميزة عن أداة “الكتابة بالصوت” التقليدية الموجودة في Google Docs، إذ إن الأخيرة تكتفي بتحويل الصوت إلى نص، بينما يقوم Docs Live بإعادة تنظيم المحتوى وصياغته تلقائيًا.

وضع السرية في Gmail لحماية الرسائل الحساسة

عند إرسال معلومات مهمة أو بيانات حساسة عبر Gmail، يمكن الاعتماد على ميزة “الوضع السري” أو Confidential Mode لتعزيز مستوى الأمان، وتمنع هذه الميزة المستلم من إعادة توجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين، كما تمنع طباعة الرسالة أو تنزيل المرفقات المرفقة بها، ما يقلل احتمالات تسريب المعلومات.

ويمكن كذلك تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الرسالة بحيث تختفي تلقائيًا بعد مدة معينة، بالإضافة إلى إمكانية سحب صلاحية الوصول إليها في أي وقت، كما توفر الميزة خيار إضافة رمز تحقق يتم إرساله للمستلم قبل فتح الرسالة، وهو ما يضيف طبقة حماية إضافية للبيانات الحساسة.

مقارنة المستندات لاكتشاف التعديلات بسرعة

من الأدوات المفيدة أيضًا داخل Google Docs ميزة Compare Documents، التي تسمح بمقارنة نسختين مختلفتين من المستند نفسه وإظهار جميع التعديلات بينهما بشكل تلقائي.

وتساعد هذه الميزة المحامين عند مراجعة العقود، والمعلمين أثناء تقييم النسخ المعدلة من الأبحاث أو المقالات، وكذلك فرق العمل التي تتعامل مع مستندات تتعرض لتحديثات متكررة.

بدلًا من مراجعة المستندين يدويًا سطرًا بسطر، تعرض الأداة جميع الإضافات والحذف والتعديلات بشكل واضح، ما يوفر الوقت ويقلل احتمالات إغفال أي تغيير مهم.

الذكاء الاصطناعي يغير طريقة استخدام أدوات جوجل

تُظهر هذه المزايا كيف تتحول أدوات Google Workspace تدريجيًا من مجموعة تطبيقات مكتبية تقليدية إلى منصة عمل ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تنظيم المعلومات وتحسين التعاون وحماية البيانات، ومع استمرار جوجل في إضافة تحديثات جديدة بشكل دوري، قد يجد المستخدمون أن بعض الأدوات الأكثر فائدة موجودة بالفعل داخل التطبيقات التي يستخدمونها يوميًا، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي حتى الآن.

اليوم السابع