“مايكروسوفت” تستعين بالغاز الطبيعي لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركتا مايكروسوفت وشيفرون عن خطط لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة تصل إلى 2.67 غيغاواط في ولاية تكساس الأميركية، بهدف تزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت بالطاقة اللازمة لتشغيلها.

وبموجب اتفاقية شراء طاقة تمتد لمدة 20 عامًا، ستوفر المحطة الكهرباء بشكل مخصص لأحد مراكز البيانات التي تديرها “مايكروسوفت”.

وسيعتمد المشروع على توربينين كبيرين من شركة GE Vernova لتوليد الجزء الأكبر من الطاقة، بينما ستسهم شركة Solar Turbines التابعة ل Caterpillar في توفير الجزء المتبقي.

ويحمل المشروع اسم “Project Kilby”، وتصفه شيفرون بأنه سيكون من بين أكبر مشاريع الدمج المباشر بين محطات الغاز الطبيعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

ورغم أن “مايكروسوفت” ألمحت خلال الأشهر الماضية إلى توجهها نحو مصادر طاقة تقليدية لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، فإن الإعلان يمثل تحولًا لافتًا بالنسبة لشركة لطالما أكدت التزامها بأهداف الاستدامة البيئية.

وكانت “مايكروسوفت” قد تعهدت سابقًا بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030، إلا أن هذا الهدف قد يصبح أكثر صعوبة مع إطلاق مشروع يعتمد على الغاز الطبيعي لتشغيل البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقديرات مشروع النزاهة البيئية (Environmental Integrity Project)، قد يؤدي مشروع “كيلبي” إلى إطلاق أكثر من 13 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى نحو 3200 طن من ملوثات الهواء التقليدية وما يقرب من 278 ألف رطل من الملوثات الهوائية الخطرة طوال فترة تشغيله.

ويعكس المشروع التحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى مع الارتفاع الهائل في استهلاك الطاقة الناتج عن توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فبينما تتسابق الشركات لبناء مراكز بيانات أكبر وأكثر قدرة على معالجة النماذج الذكية، تجد نفسها مضطرة للبحث عن مصادر طاقة مستقرة وموثوقة، حتى وإن تعارض ذلك مع بعض أهدافها البيئية المعلنة.

ويشير هذا التوجه إلى أن الطلب المتسارع على قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي قد يدفع المزيد من الشركات التقنية إلى إعادة النظر في استراتيجيات الطاقة الخاصة بها خلال السنوات المقبلة، في ظل صعوبة الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات الضخمة والمتواصلة لمراكز البيانات الحديثة.

العربية نت