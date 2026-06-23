ترامب يعلق على استقالة ستارمر: “أضر بنفسه كثيرا”

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد إعلان الأخير استقالته، قائلا إنه “أضر بنفسه كثيرا” بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن.

كيف انتقد ترامب سياسة الطاقة البريطانية؟

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “أعتقد أنه رجل لطيف”، قبل أن يتهم ستارمر بسوء إدارة سياسة الطاقة البريطانية من خلال عدم استغلال نفط بحر الشمال والسماح بـ”إنشاء طواحين هواء في كل مكان”.

وأضاف ترامب: “تستورد المملكة المتحدة جزءا كبيرا من طاقتها. هل تعلمون من أين؟ من النرويج. هل تعلمون من أين تحصل النرويج على نفطها؟ من بحر الشمال”. وأضاف: “المملكة المتحدة تمتلك حصة أكبر بكثير في بحر الشمال، لكنهم لا يريدون استغلاله لأسباب بيئية”.

وقال ترامب الذي كان قد توقع رحيل ستارمر في منشور له على تروث سوشال، إن الزعيم البريطاني “صديق لي نوعا ما”، لكنه اشار إلى أنه لم يكن متعاونا بما فيه الكفاية مع الولايات المتحدة في حلف الناتو والحرب ضد إيران.

وتصادم الزعيمان بشأن استخدام قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص لشن ضربات على إيران، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن خيبة أمله من تأخر بريطانيا في الموافقة على طلب الولايات المتحدة استخدام القاعدة.

تابع ترامب: “قال إنه لا يمكننا استخدام الجزيرة للهبوط. كانت هذه سابقة”، لافتا إلى أن ستارمر تراجع في النهاية، لكن ذلك “كان خطوة خاطئة” أضرت به بشدة. وقال: “أتمنى له التوفيق”، مضيفا “كانت لديه مشكلتان: الطاقة والهجرة — والجريمة (…) بالنسبة للطاقة والهجرة، لقد سبب لنفسه ضررا بالغا”.

وأعلن ستارمر، أنه سيستقيل من زعامة حزب العمال بعد أشهر من ضغط نواب الحزب عليه وتراجع سلطته عقب نتائج مخيبة في الانتخابات المحلية والإقليمية.

ومن المتوقع أن يخلفه السياسي المخضرم في حزب العمال آندي بيرنهام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق، ما قد يجعله سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد.

اليوم السابع