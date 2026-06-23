ميتا تعين رئيس جديد لتطبيق واتساب.. من هو «كونال شاه»؟

شهد واتساب تغييرًا إداريًا كبيرًا، حيث أعلن ويل كاثكارت، الرئيس التنفيذي السابق لواتساب في ميتا، استقالته من منصبه، وقد شهد واتساب تطورًا ملحوظًا في مجال الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى، تحت قيادة كاثكارت الذي شغل المنصب لأكثر من سبع سنوات، وكشف المسؤول التنفيذي في ميتا عن خطة الخلافة، حيث تم اختيار كونال شاه، رائد الأعمال التقني الهندي، خلفًا لكاثكارت، وسيتولى شاه الآن قيادة واتساب عالميًا.

وفي سياق منفصل، أعلن شاه أيضًا عن تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة كريد، المنصة الهندية لإدارة الائتمان والمدفوعات، كما أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لواتساب عن خليفته.

واتساب وكريد تشهدان تغييرًا إداريًا

وأعلن كاثكارت، في منشور له، عن تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لواتساب عالميًا، استمر كاثكارت في منصبه لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر تقريبًا، ثم تولى منصب الرئيس العالمي لتطبيق واتساب في مارس 2019، وأكد المسؤول التنفيذي السابق في واتساب أنه تحت قيادته، وسّع واتساب نطاق ميزة التشفير التام للرسائل لتصل ميزات الأمان والخصوصية إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم.

وإلى جانب المحادثات الشخصية، أشرف كاثكارت على إدخال ميزة التشفير التام للرسائل إلى محادثات مجموعات واتساب، والأجهزة المصاحبة، ومنصات أخرى، وأضاف قائلاً: “بعد ما يقارب سبع سنوات في قيادة واتساب، يسعدني أن أعلن عن الشخص الذي سيتولى مسؤولية تقديم خدمة مراسلة بسيطة وموثوقة وآمنة للعالم”.

وكما ذكرنا سابقاً، سيخلف شاه كاثكارت في منصب الرئيس العالمي لواتساب، وفي منشور منفصل، أعلن شاه أن شركة ميتا، عملاق التكنولوجيا بقيادة مارك زوكربيرج، أصبحت الآن مساهماً أقلية في كريد، منصة إدارة الائتمان والمدفوعات الهندية التي أسسها شاه عام 2018، وقد استثمرت ميتا استثماراً استراتيجياً بقيمة 900 مليون دولار في شركة شاه، ومن المتوقع أن يوظف شاه خبرته في مجال التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق خدمة واتساب باي عالمياً.

وقال شاه: “رغم التطور الكبير الذي حققه التطبيق، إلا أن الفجوة بين واتساب اليوم وإمكاناته الكاملة هائلة، أتطلع للعمل مع مارك وكريس وفريق القيادة في ميتا للمرحلة التالية من مسيرة واتساب، شكرًا لك يا ويل على تطويرك الهادئ لتطبيق يعتمد عليه العالم، وعلى تسهيل هذه المرحلة الانتقالية.”

وشغل شاه منصب الرئيس التنفيذي لشركة كريد لأكثر من ثماني سنوات، انضم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة التكنولوجيا المالية إلى كريد في أكتوبر 2020، وكان مؤسس كريد والرئيس التنفيذي السابق قد شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة فري تشارج، وهي منصة دفع رقمية.

اليوم السابع