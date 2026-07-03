ثورة رقمية في مترو موسكو.. الخط الرئيسي لمترو العاصمة يتحول بالكامل إلى النظام الصوتي العصبي

يدخل نظام النقل في العاصمة الروسية مرحلة جديدة من التحول الرقمي، مع إطلاق نظام الملاحة الصوتي القائم على الشبكات العصبية بشكل كامل على الخط الرئيسي لمترو موسكو (الخط 2).

وقد تم دمج تقنية تركيب الصوت والصوت العصبي بالكامل في نظام البث الصوتي على هذا الخط، بعد أن طبقت هذه التقنية سابقا بنجاح على الخط 1 وعلى أول ترام بدون سائق في العالم (الخط رقم 10).

وأعلنت الجهات المسؤولة أن فريقا من الخبراء أنشأ بالفعل 270 تسجيلا صوتيا، حيث يوفر الصوت الذكي الملاحة في جميع محطات الخط البالغ عددها 24 محطة، ويعلن عن 18 نقطة تبادل مع خطوط المترو الأخرى والأقطار الحضرية (بما في ذلك الخط الدائري المركزي في موسكو والأقطار المركزية)، كما يخبر الركاب بالمخارج نحو مراكز النقل، وقواعد السلامة، ومسارات المطارات.

ثلاث مزايا رئيسية لدمج الشبكات العصبية في البيئة الحضرية:

الاستجابة الفائقة: يتيح الذكاء الاصطناعي تعديل سرعة الكلام ونبرته بشكل فوري، وإنشاء رسائل جديدة عند افتتاح مراكز نقل جديدة دون حاجة إلى مشاركة المذيعين مباشرة.

السلاسة الصوتية: لا تختلف الإعلانات الرقمية عن الكلام البشري – فهي طبيعية ودافئة ومريحة للأذن، مما يحافظ على التجربة السمعية المألوفة للركاب.

معيار موحد: تضمن التقنية التزاما صارما بالنغمة العامة والهوية الصوتية في جميع وسائل النقل بالمدينة.

من جانبه، قال نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف: “بناء على توجيهات عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، نواصل تحسين جودة الخدمة من خلال حلول تكنولوجيا المعلومات. تعمل خدمة تركيب الصوت لدينا بمستوى المذيعين المحترفين، مع توفير مرونة هائلة في إدارة النظام الضخم. وسنواصل توسيع نطاق تقنية الصوت العصبي في المترو وخارجه.”

وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية موسكو الطموحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع النقل، والارتقاء بتجربة المسافرين من خلال توظيف أحدث ما تتيحه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: RT