ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح مع العسل على الريق صباحًا؟

في السنوات الأخيرة، أصبح تناول خليط خل التفاح والعسل على معدة فارغة من العادات الصباحية الشائعة بين الباحثين عن فقدان الوزن وتحسين الصحة، وبينما يروج البعض لهذا المشروب باعتباره وسيلة سحرية لحرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، يؤكد خبراء التغذية أن الحقيقة أكثر تعقيدًا مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لتقرير موقع “Healthsite”.

لماذا يحظى هذا المشروب بشعبية؟

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، وهو مركب خضع لعدد من الدراسات التي بحثت تأثيره المحتمل على مستويات السكر في الدم والشهية، أما العسل فيُعد مصدرًا طبيعيًا لمضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا، بالإضافة إلى احتوائه على سكريات طبيعية تمنحه مذاقًا مميزًا.

ولهذا السبب، يعتقد البعض أن الجمع بين المكونين قد يمنح فوائد صحية متعددة، خاصة عند تناوله في بداية اليوم.

ماذا تقول الدراسات؟

تشير بعض الأبحاث إلى أن مزيج العسل وخل التفاح قد يساهم في تحسين بعض المؤشرات الصحية، مثل خفض مستويات الكوليسترول الكلي لدى بعض الأشخاص.

لكن في المقابل، لم تجد دراسات أخرى تأثيرًا واضحًا لهذا المشروب على مستويات السكر في الدم أو الدهون الثلاثية أو الكوليسترول الضار. كما أظهرت بعض النتائج انخفاضًا في الكوليسترول النافع (HDL)، وهو أمر لا يُعد مؤشرًا إيجابيًا للصحة القلبية.

لذلك، يرى الخبراء أن الأدلة العلمية الحالية لا تزال غير كافية للقول إن هذا المشروب يقدم فوائد صحية كبيرة أو يحقق نتائج استثنائية بمفرده.

هل يساعد هل التفاح مع العسل على فقدان الوزن؟

يؤكد أخصائيو التغذية أنه لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن تناول خل التفاح مع العسل صباحًا يؤدي إلى فقدان ملحوظ للوزن أو تسريع عملية حرق الدهون.

ورغم أن خل التفاح قد يساعد بعض الأشخاص على الشعور بالشبع لفترة أطول، فإن فقدان الوزن يعتمد في الأساس على تحقيق توازن بين السعرات الحرارية المتناولة والمستهلكة، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.

فوائد محتملة عند استخدام خل التفاح مع العسل باعتدال

قد يوفر هذا المشروب بعض الفوائد الصحية عند إدراجه ضمن نمط حياة متوازن، منها:

– الحصول على مضادات الأكسدة الموجودة في العسل.

– المساهمة في تحسين الشعور بالشبع لدى بعض الأشخاص.

– استخدام العسل كبديل للسكر المكرر في بعض الحالات.

– دعم العادات الغذائية الصحية عند تناوله باعتدال.

ومع ذلك، يشدد الخبراء على أن هذه الفوائد لا تعني أنه علاج سحري أو بديل عن التغذية السليمة.

مخاطر يجب الانتباه إليها

على الرغم من أن خل التفاح يُعد آمنًا نسبيًا عند استخدامه بكميات معتدلة ومخففًا بالماء، فإن الإفراط في تناوله أو شربه دون تخفيف قد يسبب بعض المشكلات الصحية، مثل:

– تهيج الحلق والمريء.

– تلف مينا الأسنان بسبب حموضته العالية.

– اضطرابات الجهاز الهضمي والشعور بعدم الراحة.

– احتمالية التداخل مع بعض أدوية السكري وارتفاع ضغط الدم.

لذلك يُنصح الأشخاص الذين يتناولون أدوية مزمنة باستشارة الطبيب قبل إدراج خل التفاح ضمن روتينهم اليومي.

ما الطريقة الأفضل للحفاظ على وزن صحى؟

يتفق خبراء التغذية على أن تحسين الصحة وإدارة الوزن لا يعتمدان على مشروب واحد، بل على مجموعة من العادات الصحية، تشمل:

– اتباع نظام غذائي متوازن.

– ممارسة الرياضة بانتظام.

– الحصول على قدر كافى من النوم.

– تقليل التوتر والضغوط النفسية.

– شرب كميات كافية من الماء.

اليوم السابع