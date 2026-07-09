من عدوى إلى أخرى.. أسباب خفية لتكرار الإصابة بالمرض

إذا كنت تشعر بأنك تصاب بنزلات البرد أو العدوى أكثر من المعتاد، فقد يكون الأمر مرتبطًا بأسباب أعمق من مجرد التعرض للفيروسات. تكرار المرض غالبًا ما يكون إشارة إلى أن الجهاز المناعي لا يعمل بكامل كفاءته، أو أن هناك عوامل يومية تؤثر تدريجيًا على قدرة الجسم الدفاعية

وفقًا لتقرير نشره موقع Health، فإن تكرار الإصابة بالأمراض لا يرتبط بعامل واحد فقط، بل قد يكون نتيجة تداخل عدة أسباب تشمل نمط الحياة، والحالة الصحية، والعوامل البيئية، وحتى الاستعداد الوراثي، وهو ما يجعل فهم الأسباب خطوة مهمة لتحسين المناعة وتقليل احتمالات العدوى.

التوتر المزمن

التوتر المستمر ليس مجرد عبء نفسي، بل يترك أثرًا واضحًا على الجسم، عند التعرض للضغط لفترات طويلة، ترتفع مستويات هرمونات التوتر بشكل مستمر، ما يؤدي إلى خلل في الاستجابة المناعية. بمرور الوقت، يصبح الجسم أقل قدرة على مقاومة الفيروسات والعدوى الموسمية.

زيادة الوزن

السمنة ترتبط بحالة التهابية مزمنة داخل الجسم، وهذه الحالة تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الجهاز المناعي، كما أن زيادة الوزن ترتبط أيضًا بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض أخرى مثل السكر وأمراض القلب، وهي عوامل قد تزيد من ضعف الدفاعات الطبيعية للجسم.

البيئة المحيطة

الهواء الملوث والعوامل البيئية الضارة قد تترك تأثيرًا مستمرًا على الصحة المناعية، استنشاق الملوثات بشكل متكرر قد يؤدي إلى إرهاق الجهاز المناعي وإثارة التهابات مزمنة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق مرتفعة التلوث

النوم غير الكافي

النوم ليس رفاهية، بل عنصر أساسي لاستعادة التوازن الداخلي، أثناء النوم يعمل الجسم على تنظيم عمليات حيوية مهمة تدعم المناعة، قلة النوم تقلل هذه الكفاءة، وتؤدي إلى ارتفاع قابلية الإصابة بالأمراض، يحتاج معظم البالغين إلى ما لا يقل عن سبع ساعات يوميًا للحفاظ على أداء مناعي جيد.

الأمراض المزمنة

وجود أمراض مزمنة قد يجعل مقاومة العدوى أكثر صعوبة. السكر، وأمراض القلب، والحساسية المزمنة، وبعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب، كلها قد تؤثر على استجابة الجسم المناعية، كذلك التدخين يُعد من العوامل التي تضعف القدرة الدفاعية للجهاز التنفسي.

سوء التغذية

الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية محددة للحفاظ على مناعته، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. الأنظمة الغذائية الفقيرة أو غير المتوازنة قد تؤدي إلى نقص هذه العناصر، ما ينعكس على قدرة الجسم في مواجهة الأمراض.

النظافة غير الكافية

رغم بساطة الأمر، فإن إهمال النظافة الشخصية يرفع خطر انتقال العدوى بشكل كبير، الجراثيم تنتقل بسهولة عبر الأسطح والأيدي والأدوات المشتركة، لذلك فإن غسل اليدين بانتظام والاهتمام بالنظافة اليومية يمثلان خط دفاع مهمًا ضد الأمراض.

التقدم في العمر

مع التقدم في السن، تبدأ كفاءة الجهاز المناعي في التراجع تدريجيًا. لهذا السبب قد يلاحظ كبار السن أنهم يمرضون بسهولة أكبر أو يحتاجون إلى وقت أطول للتعافي بعد الإصابة.

من الأكثر عرضة؟

هناك عوامل إضافية قد تزيد احتمالات المرض المتكرر. الوراثة واحدة من هذه العوامل، إذ قد يولد بعض الأشخاص بجهاز مناعي أقل كفاءة بطبيعته. كما أن قلة التعرض للميكروبات في مراحل الطفولة المبكرة قد تلعب دورًا في تشكيل الاستجابة المناعية لاحقًا.

الفصول أيضًا تؤثر بشكل واضح، إذ تزداد العدوى الفيروسية خلال الطقس البارد بسبب سهولة انتشار الفيروسات والاختلاط في الأماكن المغلقة.

كيف تدعم مناعتك؟

تقوية الجهاز المناعي تبدأ من العادات اليومية. الغذاء المتوازن الغني بالخضراوات والفواكه يمنح الجسم عناصر أساسية للدفاع ضد الأمراض. النشاط البدني المنتظم يحسن الدورة الدموية ويدعم كفاءة المناعة.

كما أن النوم الجيد، وضبط الوزن، وتقليل التوتر، والابتعاد عن التدخين كلها خطوات تساعد الجسم على الحفاظ على قدرته الدفاعية الطبيعية.

إذا كنت تمرض باستمرار دون سبب واضح، أو إذا أصبحت فترات التعافي أطول من المعتاد، فقد يكون من الأفضل مراجعة الطبيب لتقييم الأسباب الكامنة وراء ذلك.

اليوم السابع