الإفراط فى الطعام قد لا يكون السبب.. هل يسبب نقص الفيتامينات زيادة الوزن؟

يعاني كثيرون من زيادة الوزن رغم محاولاتهم المستمرة للسيطرة عليه، وقد يعتقد البعض أن السبب يقتصر على الإفراط في تناول الطعام أو قلة الحركة، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن نقص بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية قد يلعب دورًا غير مباشر في زيادة الوزن، من خلال التأثير في عملية التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة وتنظيم الشهية، وفقًا لتقرير موقع “News18”.

ورغم ذلك، يؤكد الخبراء أن نقص الفيتامينات وحده لا يؤدي إلى السمنة، وإنما قد يكون أحد العوامل التي تسهم في اكتساب الوزن إلى جانب النظام الغذائي غير المتوازن، وقلة النشاط البدني، والعوامل الوراثية، وبعض الحالات الصحية.

كيف يؤثر نقص الفيتامينات في الوزن؟

قد يعاني بعض الأشخاص من زيادة الوزن وسوء التغذية في الوقت نفسه، خاصة إذا كان نظامهم الغذائي غنيًا بالسعرات الحرارية وفقيرًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ويمكن أن يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية إلى الشعور بالإرهاق، وبطء عملية الأيض، وزيادة الرغبة في تناول الطعام، وانخفاض القدرة على ممارسة النشاط البدني، وهي عوامل قد تسهم في اكتساب الوزن مع مرور الوقت.

فيتامين د.. عنصر مهم لتنظيم عملية الأيض

يُعد فيتامين د من العناصر المهمة التي تدعم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي، وتشير بعض الدراسات إلى أن انخفاض مستوياته قد يرتبط بتغيرات في الهرمونات المسئولة عن تنظيم الشهية، مثل هرموني “اللبتين والجريلين”، ما قد يزيد الشعور بالجوع لدى بعض الأشخاص، إلى جانب تأثيره المحتمل في معدل حرق الطاقة.

ويمكن الحصول على فيتامين د من التعرض المعتدل لأشعة الشمس، بالإضافة إلى الأسماك الدهنية، وصفار البيض، والحليب المدعم، والفطر.

فيتامين ب12 ودوره في إنتاج الطاقة

يساعد فيتامين ب12 الجسم على تحويل الغذاء إلى طاقة يحتاجها لأداء الأنشطة اليومية، وعندما تنخفض مستوياته، قد يشعر الشخص بالتعب والإجهاد وضعف النشاط البدني، وهو ما قد يقلل من معدل الحركة اليومية ويؤثر بصورة غير مباشرة في التحكم بالوزن.

وتشمل أبرز مصادر فيتامين ب12 الأسماك، واللحوم، والبيض، ومنتجات الألبان، بينما توفر الحبوب الكاملة والخضراوات الورقية والحمضيات أنواعًا أخرى من فيتامينات ب الضرورية لصحة الجسم.

عناصر غذائية أخرى قد ترتبط بزيادة الوزن

لا تقتصر أهمية التغذية على الفيتامينات فقط، حيث أن نقص بعض العناصر الغذائية الأخرى قد يؤثر في الشعور بالشبع وكفاءة عملية الأيض، ومن أبرزها:

– البروتين، الذي يساعد على زيادة الإحساس بالشبع والحفاظ على الكتلة العضلية.

– الألياف الغذائية، التي تقلل الشهية وتحسن صحة الجهاز الهضمي.

– الحديد، الذي قد يؤدي نقصه إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

– المغنيسيوم والزنك، اللذان يشاركان في العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم.

– أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تدعم الصحة العامة وقد تساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي.

هل يكفي تناول الفيتامينات لإنقاص الوزن؟

يشدد الخبراء على أن تناول المكملات الغذائية دون وجود نقص مثبت لن يؤدي إلى فقدان الوزن، كما أن الإفراط في استخدامها قد يسبب آثارًا صحية غير مرغوبة، لذلك، يُنصح بإجراء الفحوصات اللازمة عند الاشتباه في وجود نقص غذائي، واستشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات، مع التركيز على اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

كيف تحافظ على وزن صحي؟

يعتمد الحفاظ على الوزن المثالي على اتباع أسلوب حياة صحي يشمل تناول غذاء متوازن غني بالعناصر الغذائية، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على نوم كافٍ، وتقليل التوتر، إلى جانب علاج أي نقص في الفيتامينات أو المعادن تحت إشراف طبي.

اليوم السابع