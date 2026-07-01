اليابان تبدأ تجارب سريرية على دواء قد يتيح إنماء أسنان جديدة

بدأ علماء يابانيون تجارب سريرية على دواء اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب على متطوعين، قد يساعد البشر على إنماء أسنان جديدة لأول مرة. ويتوقع عرضه في الأسواق عام 2030.

ووفقا لشركة Toregem BioPharma (TBP)، هذا الدواء مخصص بالدرجة الأولى للأشخاص الذين يعانون من فقدان الأسنان الخلقي، ولكن قد يفيد أيضا الأشخاص الذين فقدوا أسنانهم نتيجة الصدمات أو تسوس الأسنان.

وهذا الدواء من ابتكار علماء معهد كيتانو للبحوث الطبية في أوساكا، التابع لجامعة كيوتو. الذين اكتشفوا أن أحد البروتينات يثبط نمو ما يسمى ببراعم الأسنان “الخاملة”، التي تبقى في الفك. والدواء TRG-035 المبتكر هو جسم مضاد محايد يمنع عمل هذا البروتين. وينشط براعم الأسنان ويحفز نمو الجيل الثالث منها. وأكدت تجارب أُجريت على الفئران والنموس، نمو أسنان جديدة بنجاح بعد العلاج به.

ويذكر أن المرحلة الأولى من التجارب السريرية بدأت في سبتمبر 2024 في مستشفى جامعة كيوتو، وشملت 30 رجلا سليما أعمارهم 30 -65 عاما، جميعهم فقدوا سنا دائما واحدا على الأقل. وكان هدف العلماء الرئيسي تقييم سلامة العلاج الجديد. وأظهرت النتائج الأولية عدم رصد أي آثار جانبية خطيرة لدى المتطوعين.

ويخطط العلماء اختبار الدواء في المرحلة التالية على أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وسبع سنوات مصابين بانعدام الأسنان الخلقي، وهي حالة نادرة يفقد فيها المريض ستة أسنان دائمة أو أكثر. ولا يمكن زرع أسنان لهؤلاء المرضى، لأنهم في مرحلة الطفولة، ولأن عظام الفك لا تزال في طور النمو.

ويأمل المبتكرون أن تستخدم هذه التقنية في المستقبل على نطاق أوسع بكثير، لاستعادة الأسنان المفقودة بسبب التسوس أو الإصابات أو أمراض أخرى. ولكنهم يؤكدون أنه من السابق لأوانه تحديد فعالية الدواء. لذلك لم تنشر النتائج الكاملة للمرحلة الأولى بعد في المجلات العلمية، ولم تؤكد قدرة الدواء على تحفيز نمو الأسنان الكاملة لدى البشر. علاوة على ذلك، لا يزال العلماء بحاجة إلى تحديد ما إذا كانت الأسنان الجديدة ستنمو بشكل صحيح، وذات عضة طبيعية، وتتصل بشكل كامل بالأعصاب والأوعية الدموية.

المصدر: gazeta.ru + روسيا اليوم