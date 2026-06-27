أطعمة ومشروبات تساعد طلاب الثانوية العامة على التركيز.. وأخرى يُفضل تجنبها

تُعد فترة امتحانات الثانوية العامة من أكثر المراحل التي يحتاج خلالها الطلاب إلى الحفاظ على تركيزهم ونشاطهم الذهني لساعات طويلة. وبين المذاكرة المتواصلة والضغوط النفسية، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في دعم وظائف المخ وتحسين القدرة على الاستيعاب والتذكر. لذلك ينصح خبراء التغذية ببعض الأطعمة التى تساعد على التركيز خلال هذه الفترة ، وفقًا لما نشر في موقع globaledgeschool، وهى:

أطعمة تساعد طالب الثانوية العامة على التركيز

البيض.. وجبة تدعم الانتباه والتركيز

يُعتبر البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ، كما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من التشتت الناتج عن الجوع أثناء المذاكرة أو الامتحان.

المكسرات.. طاقة ذهنية في حجم صغير

تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز على دهون صحية وعناصر غذائية تدعم وظائف المخ ويمكن تناول حفنة صغيرة منها بين فترات المذاكرة للمساعدة على الحفاظ على النشاط والتركيز.

الفواكه الطازجة.. وقود طبيعي للعقل

تُعد الفواكه مثل الموز والتفاح والبرتقال من الخيارات المناسبة للطلاب، إذ تمد الجسم بالطاقة بصورة تدريجية وتحتوي على فيتامينات تساعد في دعم النشاط الذهني وتقليل الشعور بالإرهاق.

الأسماك.. غذاء مفيد لصحة الدماغ

تحتوي الأسماك، خاصة الأنواع الغنية بالأحماض الدهنية المفيدة، على عناصر ترتبط بدعم وظائف المخ والذاكرة لذلك يُنصح بإدراجها ضمن الوجبات خلال فترة الامتحانات.

الشوفان والحبوب الكاملة

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة على توفير الطاقة بشكل مستقر، ما يساهم في الحفاظ على التركيز لفترات أطول مقارنة بالأطعمة الغنية بالسكريات السريعة.

الماء.. العنصر الأكثر أهمية

قد يغفل بعض الطلاب أهمية شرب الماء بانتظام، رغم أن الجفاف البسيط قد يؤثر على التركيز والانتباه. لذلك يُنصح بالحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم، خاصة خلال ساعات المذاكرة الطويلة.

مشروبات يُفضل التقليل منها خلال الامتحانات: مشروبات الطاقة

يلجأ بعض الطلاب إلى مشروبات الطاقة ظنًا أنها تزيد التركيز، لكنها قد تؤدي إلى العصبية وتسارع ضربات القلب واضطرابات النوم، وهو ما يؤثر سلبًا على الأداء الذهني.

الإفراط في القهوة والمنبهات

تناول كميات معتدلة من المشروبات المحتوية على الكافيين قد يكون مقبولًا لبعض الأشخاص، لكن الإفراط فيها قد يزيد من التوتر والقلق ويؤثر على جودة النوم، وهي عوامل مهمة خلال فترة الامتحانات.

المشروبات الغازية

تحتوي العديد من المشروبات الغازية على نسب مرتفعة من السكر، ما يمنح الجسم طاقة مؤقتة يعقبها شعور بالهبوط والتعب، الأمر الذي قد ينعكس على مستوى التركيز.

المشروبات عالية السكر

العصائر الصناعية والمشروبات المحلاة بكميات كبيرة من السكر قد تسبب تقلبات سريعة في مستويات الطاقة، لذلك يُفضل استبدالها بالعصائر الطبيعية أو الفواكه الطازجة.

اليوم السابع