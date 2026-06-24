لا تهمل ضيق التنفس أثناء الراحة.. لهذه الأسباب

يعد الشعور بضيق التنفس أثناء ممارسة الرياضة أو بذل مجهود بدني أمرًا متوقعًا في بعض الأحيان، لكن حدوثه أثناء الجلوس أو الاستلقاء أو دون أي نشاط بدني قد يكون علامة تحذيرية على مشكلة صحية تستدعي الانتباه وعدم التأخير في استشارة الطبيب.

ووفقًا لـCleveland Clinic، فإن ضيق التنفس أثناء الراحة قد يكون مرتبطًا بأمراض تصيب القلب أو الرئتين أو الدم، وقد يشير في بعض الحالات إلى حالة طبية تحتاج إلى تدخل عاجل

قصور القلب

عندما يفقد القلب قدرته على ضخ الدم بكفاءة، قد تتراكم السوائل داخل الرئتين، ما يؤدي إلى الشعور بضيق التنفس، خاصة أثناء الاستلقاء أو خلال ساعات الليل. ويعد ضيق التنفس من أبرز أعراض قصور القلب التي تستدعي التقييم الطبي.

أمراض الرئة المزمنة

قد يؤدي الربو أو Chronic Obstructive Pulmonary Disease إلى صعوبة التنفس حتى في أوقات الراحة، نتيجة ضيق الشعب الهوائية أو تراجع كفاءة الرئتين في توصيل الأكسجين إلى الجسم.

الجلطة الرئوية

تحدث الجلطة الرئوية عندما تنتقل جلطة دموية إلى أحد الشرايين المغذية للرئتين، وقد تسبب ضيق تنفس مفاجئًا وشديدًا يصاحبه ألم بالصدر أو تسارع في ضربات القلب، وتعد من الحالات الطبية الطارئة.

الالتهاب الرئوي

يمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية أو الفيروسية إلى التهاب الرئتين وامتلاء الحويصلات الهوائية بالسوائل، ما يسبب صعوبة في التنفس حتى دون بذل أي مجهود.

اضطرابات ضربات القلب

قد تؤثر ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة على كفاءة ضخ الدم، ما يؤدي إلى انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى الأنسجة والشعور بضيق النفس.

الأنيميا

عندما تنخفض مستويات الهيموجلوبين، تقل قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلفة، ما قد يسبب التعب والإرهاق وضيق التنفس حتى أثناء الراحة.

القلق ونوبات الهلع

في بعض الحالات يكون ضيق التنفس ناتجًا عن التوتر الشديد أو نوبات الهلع، إلا أن الأطباء يؤكدون ضرورة استبعاد الأسباب العضوية أولًا قبل إرجاع الأعراض إلى عوامل نفسية.

متى يصبح ضيق التنفس حالة طارئة؟

ينصح الخبراء بطلب الرعاية الطبية العاجلة إذا صاحب ضيق التنفس أي من الأعراض التالية:

ألم أو ضغط شديد في الصدر.

ازرقاق الشفاه أو الأطراف.

دوخة شديدة أو فقدان الوعي.

تسارع شديد في ضربات القلب.

ضيق تنفس مفاجئ يزداد سوءًا بسرعة.

خروج دم مع السعال.

ويؤكد الأطباء أن ضيق التنفس أثناء الراحة ليس عرضًا طبيعيًا، خاصة إذا ظهر بشكل جديد أو استمر لفترة طويلة، لذلك لا ينبغي تجاهله، لأن التشخيص المبكر قد يساعد في اكتشاف أمراض القلب أو الرئة وعلاجها قبل حدوث مضاعفات خطيرة.

اليوم السابع