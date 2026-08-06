من وجبة واحدة لا تتغير لتناول اللحوم النية.. أغرب انواع الدايت لنجوم العالم

يحرص نجوم العالم على الحفاظ على مظهرهم الخارجى، والبقاء بوزن صحى ومناسب، باتباع أنظمة غذائية ورياضية مختلفة، إلا أن الكثير من تلك الأنظمة يعد غريبا وغير معتاد، وفقا لموقع ” business insider”.

كيم كارداشيان

نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، ليست غريبة على الجدل الدائر حول نظامها الغذائي، لكن خسارتها للوزن في عام 2022 من أجل حفل ميت غالا أثارت قلق الخبراء الذين قالوا إن الأساليب “المتطرفة” قد تكون غير صحية.

قالت كارداشيان إنها فقدت 16 رطلاً “حوالى 7.250 كيلوجرام”، في غضون أسابيع عن طريق التخلي عن السكر والكربوهيدرات، “فقط الخضراوات والبروتين النظيف”، وقالت أيضاً إنها كانت تركض على جهاز المشي وترتدي بدلة الساونا لإنقاص وزنها أكثر.

لكن فقدان الوزن السريع ليس مستداماً وقد لا يساعد في حرق الدهون، خاصة على المدى الطويل، كما صرحت أخصائية التغذية سابقاً لراشيل هوسي من موقع Insider، فقد يؤدي تقليل الكربوهيدرات وممارسة تمارين الكارديو إلى فقدان الوزن في البداية، والذي قد يكون معظمه وزن ماء، ولكنه غالباً ما يؤدي إلى زيادة الوزن المرتدة والمعروفة باسم “حمية اليويو” والتي قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية بمرور الوقت.

هايدي مونتاج

شوهدت هايدي مونتاج، نجمة برنامج “ذا هيلز”، وهي تتناول قلب جاموس نيئًا، ضمن نظام غذائي غني باللحوم ، وقالت هايدي مونتاج إنها بدأت بتناول اللحوم النيئة لتحسين خصوبتها، كجزء من اهتمامها بعلم الإنسان و”الطريقة التي من المفترض أن يأكل بها البشر”.

شوهدت وهي تتجول في لوس أنجلوس وتأكل من كيس بلاستيكي شفاف مليء باللحم النيء، وقالت لمجلة PEOPLE إنها تستمتع بتناول الأعضاء “على طريقة السوشي” للحفاظ على العناصر الغذائية.

صحيح أن لحوم الأعضاء تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تفيد الصحة، مثل الحديد والزنك وحمض الفوليك وفيتامينات ب التي يمكن أن تكون مفيدة لمستويات الطاقة وكذلك الخصوبة، لكن اللحوم النيئة تشكل خطراً وفقا للخبراء، إذ تكون ملوثة بالبكتيريا والطفيليات التي يمكن أن تسبب أمراضاً خطيرة، تشمل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والعطيفة والليستيريا.

فيكتوريا بيكهام

تتناول المغنية ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام نفس الوجبة المكونة من السمك والخضراوات منذ 25 عاماً، وقالت فيكتوريا إنها تتبع نظامًا غذائيًا “منضبطًا” غنيًا بالدهون الصحية، ، وأوضحت أنه على الرغم من أن نظامها الغذائي “منضبط”، إلا أنها تستمتع أيضاً بمصادر الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات.

قال نجم كرة القدم ديفيد بيكهام في تصريح سابق، إنه على الرغم من كونه من عشاق الطعام، إلا أن زوجته “نادراً ما تحيد” عن وجبتها المفضلة المكونة من السمك المشوي والخضار المطهوة على البخار.

لكن وفقا لخبراء التغذية، فإن تجربة مجموعة متنوعة من الأطعمة يمكن أن تكون طريقة جيدة للحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن، لذا فإن تناول نفس الأطعمة كل يوم يمكن أن يجعلك تفوت العناصر الغذائية.

ريبيل ويلسون

قامت الممثلة ريبيل ويلسون بتغيير نمط حياتها في عام 2020، معلنةً إياه “عام الصحة “، واتبعت كجزء من هذه التغييرات، نظاماً غذائياً قائماً على النظريات التي وضعها طبيب نمساوي حول الصحة قبل 100 عام.

طريقة ماير، التي سميت على اسم الدكتور فرانز زافير ماير، هي مجموعة معقدة من العادات التي أصبحت أساس العلاج في فيفاماير ، وهي سلسلة من المنتجعات الصحية والطبية الفاخرة التي يعشقها المشاهير، لكن يقول الخبراء إن طريقة ماير هي مزيج من النصائح الجيدة والخرافات العلمية الزائفة .

فعلى سبيل المثال، يركز هذا النظام الغذائي على “الأكل الواعي” أو التمهل للاستمتاع بتجربة تناول الطعام، وهو ما يُعدّ وسيلة رائعة للتحكم في الشهية وتجنب الإفراط في الأكل. ومع ذلك، يرى أخصائيو التغذية أن تعليمات النظام الغذائي بمضغ كل لقمة 40 مرة على الأقل مبالغ فيها.

وبالمثل، فإن مبادئ طريقة ماير المتمثلة في الامتناع عن الكافيين والسكر ومنتجات الألبان، وعدم تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات أو تناول الطعام النيء بعد الساعة الرابعة مساءً، ليست مبنية على أسس علمية، ووفقا للخبراء، فإن الأطعمة التي تسمى “عالية القلوية” في هذا النظام الغذائي، مثل الفواكه والخضراوات، صحية، ولكن لأنها غنية بالعناصر الغذائية، وليس لأنها تعمل فعلياً على موازنة مستوى الرقم الهيدروجيني.

اليوم السابع