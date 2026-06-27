جدل غذائي حول البيض.. فوائد كبيرة مقابل ضرورة الحذر في الاستهلاك

يشير خبراء التغذية في الولايات المتحدة إلى أن وجبة الإفطار المثالية، التي تمنح شعورا بالشبع حتى موعد الغداء، تتمثل في تناول بيضتين، سواء مسلوقتين أو مقليتين أو على شكل عجة.

ووفقا لهم، تحتوي بيضتان على نحو 13 غراما من البروتين عالي الجودة، ما يسهم في تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة والحفاظ على الكتلة العضلية.

غير أن الدكتورة نوريا ديانوفا، المديرة التنفيذية لمركز أبحاث التغذية، تؤكد أن المسألة ليست بهذه البساطة، مشيرة إلى وجود عوامل متعددة يجب أخذها في الاعتبار عند تناول البيض.

وتوضح الخبيرة أن البيض يُعد مصدرا جيدا للبروتين والدهون الصحية، مضيفة: “نعم، يحتوي البيض على الكوليسترول، لكنه يحتوي أيضا على الليسيثين وفيتاميني A وD وE، إنه يحتوي على كل شيء، لأنه أساس الحياة”.

وفي المقابل، تحذر من الإفراط في استهلاك البيض دون ضوابط، إذ إن صفار البيض قد يحفز إفراز العصارة الصفراوية بشكل قوي، ما قد يؤدي إلى آثار غير مرغوب فيها.

كما تشير إلى أن بعض الفئات يجب أن تكون أكثر حذرا، قائلة: “إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في المرارة أو خضع لعملية استئصالها، فلا يمكنه تناول بيضتين أو ثلاث، لأن ذلك قد يسبب ألما شديدا. وينطبق الأمر نفسه على مرضى حصى الكلى”.

وتؤكد أن التعامل مع الغذاء على أساس عنصر واحد فقط يعد تبسيطا مفرطا، موضحة أن التوازن الغذائي هو الأساس.

وتضيف: “يمكن إعداد عجة مثالية من بيضة أو اثنتين مع إضافة بياض البيض والخضراوات وقطعة من خبز الحبوب الكاملة، وتقسيمها على وجبتين. لكن رغم أن هذا النظام متوازن، إلا أنه قد يصبح رتيبا، كما أنه لا يوفّر جميع العناصر الغذائية الضرورية”.

وختمت بالقول إن كل وجبة تحتاج إلى تنوع غذائي، مؤكدة أن الاعتماد على البيض وحده بشكل مستمر ليس خيارا متوازنا.

روسيا اليوم