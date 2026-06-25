وصفات طبيعية للعناية بالشعر فى الصيف.. حافظى على حيويته رغم الحر

تعرض الشعر لأشعة الشمس مع ارتفاع درجة حرارة الطقس لفترات طويلة يلحق الأذى بالخصلات ويتسبب في جفافه، الناتج أيضاً عن الأشعة فوق البنفسجية وتراكم الكلور أو مياه البحر المالحة، ويساعد استخدام وصفات طبيعية على تغذية وترطيب الشعر، والتي تعتمد على خطوات بسيطة نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع ouroilyhouse.

وصفات طبيعية للعناية بالشعر في الصيف

وصفة طبيعية لترطيب الشعر

تساعد هذه الوصفة الطبيعية في ترطيب الشعر وذلك من خلال تحضير حبة أفوكادو ناضجة واحدة، وملعقة كبيرة من العسل الخام، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ثم هرس ثمرة الأفوكادو في وعاء حتى يصبح ناعماً تماماً، ثم ضيفي العسل وزيت جوز الهند المذاب، وضعي المزيج على الشعر المبلل، مع التركيز على الأطراف، ثم غطي الشعر بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء الدافئ.

وصفة العناية بالشعر بعد السباحة

يتسبب الكلور والماء المالح في جعل الشعر الطبيعي هشاً ومتشابكاً لهذا يفضل الاحتفاظ بزجاجة رذاذ لاستخدامها فوراً بعد السباحة لاستعادة ترطيب الشعر، والتي تتكون من كوب واحد من الماء المقطر وكوب من حليب جوز الهند، وملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ، و3-5 قطرات من زيت اللافندر العطري، ثم خلط جميع المكونات في زجاجة رذاذ ورجيها جيداً قبل كل استخدام، رشي كمية وفيرة من الرذاذ على شعرك، مع التركيز على الأطراف، ثم فكّي التشابك بأصابعك أو بمشط واسع الأسنان.

وصفة طبيعية للتخلص من التعرق

تساعد هذه الوصفة في التخلص من التعرق وإزالة بقايا منتجات الشعر بشكل طبيعي دون تجريد الشعر من زيوته الطبيعية، وذلك من خلال كوبان من الماء كوب من خل التفاح، و3 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري. ثم امزجي المكونات في زجاجة رذاذ أو مرطبان. بعد غسل الشعر بالشامبو، اسكبي البلسم بالتساوي على فروة رأسك وشعرك. اتركيه لمدة 2-3 دقائق، ثم اشطفيه جيداً بالماء البارد.

وصفة طبيعية للتخلص من تجعد الشعر

تساعد هذه الوصفة على التخلص من تجعد الشعر ويجعله لامع وذلك من خلال تحضير سيروم يتكون من 50 مل من زيت الجوجوبا، 25 مل من زيت الأفوكادو، 25 مل من زيت الخروع، و5 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري. ثم اسكبي المزيج في زجاجة مزودة بمضخة ورجيها جيداً، استخدمي بضع قطرات، مع التركيز على أطراف الشعر بعد تصفيفه، للحفاظ على ترطيبه ومنع تجعده.

اليوم السابع