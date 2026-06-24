يعتقد الكثيرون أن تجنب السكر في الشاي أو القهوة كافٍ للوقاية من داء السكري. إلا أن خبراء الصحة يؤكدون أن خطر الإصابة بالسكري يتأثر بعوامل أخرى كثيرة غير الأطعمة السكرية وحدها، وأن بعض العادات اليومية قد تُلحق ضرراً خفياً بمستوى السكر في الدم حتى لدى الأشخاص الذين نادراً ما يتناولون الحلويات.

ووفقاً للدكتورة شهلا شيخ، أخصائية الغدد الصماء في مستشفى سيفي، يلاحظ الأطباء تزايداً في عدد المرضى الأصغر سناً المصابين بمقدمات السكري، والسمنة، وارتفاع مستوى السكر في الدم، على الرغم من تناولهم كميات قليلة من السكر. وتعزو الدكتورة شيخ ذلك إلى أن داء السكري لا ينتج عن تناول الأطعمة السكرية فقط، بل هو مرض مرتبط بنمط الحياة، كالتوتر، وسوء التغذية، واضطرابات النوم، وقلة النشاط البدني، والسمنة، والعوامل الوراثية.

أصبح مرض السكري الآن مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأنماط الحياة، بما في ذلك قلة النوم والتوتر وقلة النشاط والسمنة والأطعمة المصنعة والجلوس لفترات طويلة.

لا يقتصر مرض السكري على السكر فقط

يشرح الأطباء أن داء السكري من النوع الثاني يتطور عندما يُصبح الجسم مقاومًا للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم. وبينما قد يُساهم الإفراط في تناول السكر في زيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي، يقول المختصون إن عوامل أخرى غالبًا ما تلعب دورًا أكبر بكثير.

تشمل هذه العوامل الخمول البدني، والتوتر المزمن، وقلة جودة النوم، وتراكم الدهون في منطقة البطن، وعدم انتظام عادات الأكل، واستهلاك الأطعمة المصنعة، وعوامل الخطر الوراثية. ويحذر الدكتور شيخ من أن الكثيرين يركزون فقط على السكر الظاهر ويتجاهلون عوامل نمط الحياة الخفية التي تؤثر على مستوى السكر في الدم.

لماذا يزيد الجلوس طوال اليوم من خطر الإصابة بمرض السكري؟

يُعد الجلوس لفترات طويلة أحد أكثر عوامل الخطر التي يتم التقليل من شأنها.

وأشار الدكتور شيخ إلى أن الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة في وظائف مكتبية قد يُصابون ببطء في عملية التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين حتى لو تجنبوا الحلويات تمامًا. وأضافت: “إن أكثر العوامل التي يتم التقليل من شأنها هو الجلوس المفرط. فالأشخاص الذين يجلسون طوال اليوم أثناء عملهم قد يعانون من بطء عملية التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين، على الرغم من ابتعادهم التام عن الحلويات. واليوم، يربط الأطباء بين الجلوس لفترات طويلة والتدخين بسبب علاقته المباشرة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول”.

يقارن الأطباء الآن بين الجلوس لفترات طويلة والتدخين لارتباطهما بداء السكري، والسمنة، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب. وينصح الخبراء بالوقوف، أو التمدد، أو المشي لفترة وجيزة كل ساعة لتحسين استقلاب الجلوكوز والدورة الدموية.

يؤثر قلة النوم والتوتر على مستوى السكر في الدم. كما قد يؤثر الحرمان من النوم والتوتر المزمن بشكل كبير على خطر الإصابة بداء السكري. يؤدي قلة النوم إلى اضطراب الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية، وتوازن مستوى السكر في الدم، والتحكم في الجوع. وقد يزيد نقص النوم من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المصنعة، ويساهم في ارتفاعات غير منتظمة في مستوى السكر في الدم.

في الوقت نفسه، يرفع التوتر المزمن مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يمكن أن يزيد تدريجيًا من مستوى السكر في الدم، ويزيد من مقاومة الأنسولين مع مرور الوقت.

الأطعمة “الخالية من السكر” قد ترفع مستوى السكر في الدم

يحذر الخبراء أيضًا من أن المنتجات التي تحمل علامة “خالية من السكر” ليست دائمًا آمنة للأشخاص الذين يحاولون الوقاية من داء السكري. فبعض الأطعمة المعلبة، والبسكويت، والمعجنات، والوجبات الخفيفة، والمشروبات قد تحتوي على:

كربوهيدرات مكررة

محليات صناعية

مكونات عالية السعرات الحرارية

نشويات معالجة.

ينصح الأطباء المستهلكين بقراءة ملصقات المكونات بعناية بدلاً من الاعتماد فقط على عبارة “خالية من السكر”. ويقول الدكتور شيخ: “المنتجات التي تحمل علامة “خالية من السكر” مضللة أيضًا. فالبسكويت، والمعجنات، والوجبات الخفيفة المعلبة، والمشروبات الغنية بالسكر قد ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، على الرغم من اسمها”.

غالبًا ما يتم تجاهل أعراض داء السكري المبكرة

يقول خبراء الصحة إن العديد من العلامات التحذيرية المبكرة لضعف السيطرة على مستوى السكر في الدم تكون خفيفة ويتم تجاهلها في كثير من الأحيان. وتشمل الأعراض المحتملة التعب المستمر، والجوع الشديد، وزيادة دهون البطن، والتشوش الذهني، وكثرة التبول، ومشاكل النوم، والتعب غير المبرر.

نظراً لأن الأعراض غالباً ما تتطور تدريجياً، فإن الكثيرين لا يدركون أن مستويات السكر في الدم قد بدأت بالاضطراب. كما أشار الدكتور شيخ إلى أن تناول السلطة أو البروتين قبل الكربوهيدرات قد يساعد في إبطاء امتصاص الجلوكوز بعد الوجبات.

يتطلب الوقاية من داء السكري تغييرًا جذريًا في نمط الحياة. ويؤكد أخصائيو الصحة أن الوقاية من داء السكري لا تقتصر على إزالة السكر من الشاي أو القهوة فحسب، بل إن ضبط مستوى السكر في الدم على المدى الطويل يعتمد على توازن شامل في نمط الحياة، يشمل الحركة، والنوم الكافي، وإدارة التوتر، والتغذية السليمة، والحفاظ على وزن صحي.

ويحذر الأطباء من أن فهم هذه المخاطر الخفية لداء السكري مبكرًا قد يساعد في الوقاية من مضاعفات خطيرة لاحقًا في الحياة.

صدى البلد