الأنيميا المنجلية.. الأمل الجيني يهزم الإرث الوراثي

يُشكل اليوم العالمي للأنيميا المنجلية، والذي يحييه المجتمع الدولي في التاسع عشر من يونيو، منصة توعوية بالغة الأهمية لرفع الوعي العام بهذا الاضطراب الجيني الوراثي الشرس الذي يصيب خلايا الدم الحمراء، محولاً إياها من شكلها الدائري المرن السلس إلى شكل منجلي صلب يعيق تدفق الدم والأكسجين في الشرايين.

وتشهد ساحة العلاج في عام 2026 طفرة تاريخية غير مسبوقة بفضل التوسع في إقرار العلاجات الجينية المتقدمة والقائمة على تقنيات التعديل الجيني الثوري (مثل تقنية كريسبر CRISPR)، والتي بدأت تفتح نوافذ أمل حقيقية وخيارات واعدة لتحقيق الشفاء التام وتخليص البشرية من هذا الإرث المرضي المزمن.

دلالات الأرقام ومشهد الانتشار الوبائي العالمي

تشير البيانات الإحصائية العالمية المحدثة لعام 2026 إلى أن أكثر من 25 مليون شخص حول العالم يتعايشون حالياً مع هذا المرض الدموي المعقد. ويشهد كوكب الأرض سنوياً ولادة ما يقارب 300,000 إلى 400,000 طفل مصاب بالأنيميا المنجلية، وتتركز النسبة الأكبر من هذه الولادات بنحو 75% في قارة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تليها جغرافياً منطقة الشرق الأوسط والهند، في حين تُشير التقديرات المخبرية إلى أن نحو 5% من إجمالي سكان العالم يحملون في شفراتهم الجينية اعتلالات الهيموجلوبين المختلفة دون ظهور أعراض ظاهرية عليهم.

النموذج السعودي في التطويق والحصار الجيني

تُعد المملكة العربية السعودية نموذجاً ريادياً يُحتذى به عالمياً في محاصرة المرض وتجفيف منابعه وراثياً، وتحديداً في المناطق التي شهدت تاريخياً معدلات انتشار أعلى نتيجة العوامل الديموغرافية مثل المنطقة الشرقية ومحافظات الجنوب كجازان، وترتكز الاستراتيجية السعودية على محورين رئيسيين:

• الوقاية الاستباقية الفعالة: عبر تفعيل “برنامج الزواج الصحي الإلزامي” الذي يلزم جميع المقبلين على الزواج بإجراء فحص الأنيميا المنجلية؛ وفي حال اكتشاف أن الطرفين حاملان أو مصابان بالجين، يتم توجيههما بشكل فوري إلى عيادات المشورة الطبية لبيان خطورة إنجاب أطفال مصابين والتي ترتفع إلى نسبة 25% في كل حمل، مما أسهم هائل في خفض ولادات الحالات الجديدة وتجفيف المنبع الوراثي.

• الرعاية والبروتوكولات الطبية الشاملة: وتتمثل في توفير مراكز تخصصية مجهزة لتدبير نوبات الألم الحادة مجاناً، وإتاحة نقل الدم الآمن، مع توفير أحدث الأدوية والتطعيمات الوقائية لتعويض غياب الحماية المناعية وحماية المرضى من الالتهابات البكتيرية الخطيرة الناتجة عن ضعف وتلف وظائف الطحال لديهم.

فك الاشتباك العلمي.. الفروق الجينية الأساسية

يكشف علم البيولوجيا الجزيئية عن فجوة وفارق بنيوي كبير بين من يحمل الصفة الجينية ومن يعاني من ويلات المرض الفعلي، وهو ما يتم تصنيفه مخبرياً إلى مسارين:

• حمل صفة الأنيميا المنجلية: وهو الشخص الذي ورث جيناً واحداً مصاباً من أحد والديه فقط؛ ويُصنف طبياً بأنه شخص طبيعي تماماً، ولا تظهر عليه أي أعراض مرضية طوال حياته، وتكون قدراته وصحته البدنية في النطاق المعتاد، لكن خطورته التوعوية تكمن في قدرته على نقل الجين لأبنائه في المستقبل.

• الإصابة بالمرض الفعلي: وهو الشخص الذي ورث جينين مصابين معاً (واحد من الأب وآخر من الأم)؛ وهنا تظهر عليه كافة الأعراض الطبية السريرية من نوبات ألم عظمي وعضلي شرسة وفقر دم حاد متكرر، ويحتاج هذا المصاب لمتابعة طبية دقيقة وصارمة طوال حياته لتجنب المضاعفات.

الدليل السلوكي للوقاية من نوبات الألم منزلياً

أثبتت الممارسات الإكلينيكية أن مريض الأنيميا المنجلية يمكنه تقليل فرص حدوث نوبات الألم الحادة (أزمات انسداد الأوعية الدموية) بشكل كبير من خلال التزامه ببروتوكول سلوكي يومي صارم يعتمد على التدابير التالية:

• الترطيب المكثف والمستمر: الالتزام بشرب كميات وفيرة من الماء والسوائل لا تقل عن 8 إلى 10 أكواب يومياً للحفاظ على لزوجة الدم المثالية وسيلته، ومنع تكتل أو التزاق الخلايا المنجلية ببعضها داخل الشعيرات الدموية.

• تحييد تقلبات الطقس الحرارية: الابتعاد التام عن موجات البرد الشديد وتيارات التكييف الباردة المباشرة، وتجنب الإجهاد الحراري صيفاً؛ نظراً لأن التغير المفاجئ في حرارة الجو يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وتفجير النوبة.

• حصار العدوى الميكروبية: الالتزام التام بكافة التطعيمات الموسمية (كالمكورات الرئوية والإنفلونزا)، وغسل اليدين بانتظام، وتجنب مخالطة المصابين بأمراض تنفسية لمنع حدوث الالتهابات المسببة للحمى التي تستهلك أكسجين الجسم.

• تنظيم النشاط البدني والموقع الجغرافي: ممارسة الأنشطة البدنية المعتدلة وتجنب المجهود العضلي الشاق أو الرياضات العنيفة التي تقلل نسبة الأكسجين في الأنسجة، مع الحظر الطبي التام لصعود المرتفعات الشاهقة والجبال لخطورة نقص الأكسجين في الأجواء المرتفعة.

• الاستقرار النفسي وضبط التوتر: العمل على تقليل مستويات القلق والضغط النفسي؛ نظراً لأن الاضطرابات النفسية تحفز الجسم على إفراز هرمونات تسبب تضيق الأوعية الدموية وتسارع تمنجل الخلايا الحمراء.

جريدة الرياض