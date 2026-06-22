5 مشروبات تخفض معدل ضربات القلب بشكل طبيعي.. وأخرى تجنبها

تُوفّر بعض المشروبات، بما في ذلك الماء وعدد من مشروبات الأعشاب فوائد عديدة لصحة القلب، منها خفض ضغط الدم وتقليل معدل ضربات القلب.

ويعد الحفاظ على المعدلات الطبيعية لضربات القلب أمرا هاما، حيث يتراوح المعدل الطبيعى لدى البالغين الأصحاء بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، و يشكل ارتفاع معدل تلك الضربات ضغطًا على القلب، وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لموقع “Very well health”.

مشروبات تخفض معدل ضربات القلب

1. الماء

الحفاظ على رطوبة الجسم يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، لأنه عندما يُصاب الجسم بالجفاف، يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وعندما يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر، فإنه يضخ الدم بشكل أسرع لمواكبة ذلك، مما يزيد من معدل ضربات القلب ، وأظهرت دراسة سابقة أن شرب 1.5 كوب من الماء، يمكن أن يخفض معدل ضربات القلب خلال 30 دقيقة.

2. الماتشا

الماتشا نوع من الشاي الأخضر المركز، والغني بمضادات الأكسدة وله تأثيرات مضادة للالتهابات، وتشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للماتشا يمكن أن يساعد في الوقاية من تصلب الشرايين وتحسين صحة القلب، وقد يساهم أيضًا في إصلاح تلف الخلايا، كذلك دعم معدل ضربات قلب صحي.

3. مشروبات الإلكتروليت

إذا بدأت تعاني من الجفاف نتيجة التعرّق أو القيء أو الإسهال، فإنّ شرب مشروب غنيّ بالإلكتروليتات “مثل محلول الجفاف”، يُمكن أن يُعيد إليك ترطيب جسمك، حيث يحسن تزويد جسمك بالسوائل والإلكتروليتات من حالة الجفاف، ويحافظ على معدل ضربات قلبك.

4. الكركديه

أظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن شرب كوب واحد من الكركديه مرتين يوميًا، يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، مما يساعد في تخفيف الضغط على القلب ودعم معدل ضربات القلب الصحى.

5. البابونج

البابونج عشبة معروفة بتأثيراتها المهدئة، كما تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات قد تُخفف التوتر وضغط الدم، ويمكن أن يُعزز شرب مشروب البابونج الشعور بالاسترخاء والهدوء، وهذا بدوره يُساعد على نومٍ هانئٍ وقلبٍ صحي.

مشروبات أخرى تجنبها

المشروبات التي تعمل كمنبهات أو تزيد من خطر الجفاف، يمكن أن تزيد من معدل ضربات القلب، لذلك توخ الحذر عند تناول المشروبات التالية:

القهوة: يمكن أن تؤدي المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة إلى الجفاف وزيادة سرعة ضربات القلب.

مشروبات الطاقة: عادة ما تكون مشروبات الطاقة غنية جداً بالكافيين، مما قد يجعلك تشعر بالتوتر ويزيد من معدل ضربات قلبك.

نصائح أخرى لدعم معدل ضربات القلب الصحي

هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لدعم معدل ضربات قلب صحي، مثل :

ممارسة الرياضة: يتمتع الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام بمعدل ضربات قلب أقل أثناء الراحة مقارنةً بمن يتبعون نمط حياة أكثر خمولاً، وتعد اليوجا وتمارين التحمل من أكثر التمارين فعالية لخفض معدل ضربات القلب مع مرور الوقت.

النوم الجيد: يُسبب الحرمان من النوم إجهادًا للجسم، مما قد يزيد من معدل ضربات القلب، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة يُمكن أن يدعم معدل ضربات قلب صحي .

الوزن الصحي: يُعدّ الحفاظ على وزن صحي وسيلة مهمة لتعزيز صحة القلب وخفض معدل ضربات القلب، وذلك لأن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) يُعدّ عامل خطر لارتفاع معدل ضربات القلب.

إدارة التوتر: يؤدي التوتر المزمن إلى زيادة جهد القلب، مما يرفع معدل ضربات القلب، وقد تساعد ممارسة تقنيات الاسترخاء في الحفاظ على معدل ضربات قلب صحي.

الوزن الصحي: يُعدّ الحفاظ على وزن صحي وسيلة مهمة لتعزيز صحة القلب وخفض معدل ضربات القلب، وذلك لأن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) يُعدّ عامل خطر لارتفاع معدل ضربات القلب.

إدارة التوتر: يؤدي التوتر المزمن إلى زيادة جهد القلب، مما يرفع معدل ضربات القلب، وقد تساعد ممارسة تقنيات الاسترخاء في الحفاظ على معدل ضربات قلب صحي.

قضاء الوقت في الهواء الطلق: يساهم قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق، وتحديدًا في المساحات الخضراء، في خفض معدل ضربات القلب.

نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية: توصي جمعية القلب الأمريكية باتباع نظام غذائي متوازن، يشمل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية لدعم صحة القلب، مع تجنب الإفراط في تناول الملح والسكر والأطعمة المصنعة.

اليوم السابع