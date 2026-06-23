لمرضى السكر.. تناول هذه الوجبة الخفيفة يخفض سكر الدم خلال 90 دقيقة

أكد خبراء أن تناول وجبة خفيفة محددة، يمكن أن يساعد مرضى السكر على ضبط مستويات السكر في الدم، في غضون 90 دقيقة من تناولها.

وبحسب صحيفة “The Mirror” ينصح مرضى السكر باتباع نظام غذائي صحي، وقد ثبت أن بعض الأطعمة تساهم في خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم، والتي عادةً ما ترتفع بعد الوجبات.

وجبة خفيفة تساعد على ضبط مستويات سكر الدم

أكدت دراسة حديثة، أجراها باحثون فى في جامعة أوتاجو، شملت 100 بالغ نيوزيلندي تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا، أن تناول وجبة خفيفة، عبارة عن حفنة من اللوز، يخفف من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبات.

وأوضح الخبراء أن هذا أمر مهم، لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر بعد تناول وجبة خفيفة أو وجبة رئيسية قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

تم تزويد المشاركين إما بما لا يقل عن 42.5 غرامًا من اللوز غير المحمص أو بوجبة خفيفة من البسكويت الحلو بنفس السعرات الحرارية، مثّلت كل وجبة خفيفة 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، مما يعني أن الكمية الدقيقة للوجبة الخفيفة اختلفت من شخص لآخر.

باستخدام تصميم عشوائي متقاطع، ضمنت الدراسة أن كل مشارك تناول كل من اللوز والبسكويت في أيام منفصلة، مع فترة راحة بينهما.

في يوم الاختبار المحدد لهم، تناول المشاركون وجبة إفطار قياسية تلتها وجبتهم الخفيفة المخصصة لهم بعد ساعتين، وتم قياس مستويات سكر الدم ومعدلات الشهية بانتظام بعد انتهاء المشاركين من تناول الطعام.

نتائج الدراسة

كشفت النتائج عن انخفاض استجابة سكر الدم لدى من تناولوا اللوز كوجبة خفيفة، مقارنةً بمن تناولوا البسكويت.

أشارت الدراسة أيضاً إلى فوائد محتملة لفقدان الوزن عند تناول اللوز، مما قد يُسهم لاحقاً في ضبط مستوى السكر في الدم، ولم يُلاحظ فرقٌ يُذكر في عدد السعرات الحرارية المُستهلكة في وجبة الغداء بعد تناول اللوز أو البسكويت.

مع ذلك، ووفقًا لسجلات تناول الطعام للمشاركين، أفاد من تناولوا اللوز كوجبة خفيفة باستهلاكهم ما معدله 150 سعرة حرارية أقل على مدار اليوم، وإذا استمر هذا النقص في السعرات الحرارية، فمن الممكن نظريًا أن يؤدي إلى فقدان ما يقارب نصف كيلوجرام من الوزن شهريًا.

يشكل هذا التحليل جزءًا من دراسة استمرت عامًا كاملًا لبحث الآثار طويلة المدى على إدارة الوزن. وتتفق نتائج هذه الدراسة قصيرة الأجل مع نتائج دراسة سابقة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية.

اكتشف الباحثون أن تناول وجبة خفيفة من اللوز (42 جرامًا) في منتصف الصباح، مقارنةً بعدم تناول أي وجبة خفيفة على الإطلاق، يساعد على تنظيم الشهية ويؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل في وجبتي الغداء والعشاء. وتشير نتائج هذه الدراسة السابقة إلى أنه بدلًا من التخلي عن الوجبة الخفيفة تمامًا، فإن اختيار اللوز كوجبة خفيفة في منتصف الصباح قد يساعد في السيطرة على الجوع.

اليوم السابع