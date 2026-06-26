السعودية تحظر دخول المملكة من 3 دول بسبب إيبولا

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا.وأوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، في بيان، أن تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان.

وأكدت تعليق إصدار التأشيرات بكل أنواعها ودخول المملكة للقادمين من هذه الدول، بمن فيهم القادمون عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال 21 يوما قبل وصولهم.

وذكرت أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية في المملكة تعمل بشكل مستمر واستباقي مع الجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، والإسهام في حماية الصحة العالمية.

ونوهت إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد ما رفعت الجهات الصحية المختصة في المملكة تقييما للوضع الوبائي المتعلق بفيروس إيبولا، مع استمرار الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ يوليو 2019، وتشديدها في مايو 2026 على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي وفي منافذ الدخول.

وكانت المملكة قد شددت الإجراءات الاحترازية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وهي: رواندا، وبوروندي، وتنزانيا، إضافة إلى جمهورية الكونغو (برازافيل)، من خلال تعزيز إجراءات الفحص في منافذ الدخول والرصد الصحي وآليات الاستجابة الصحية المبكرة.

ووجهت هيئة الصحة العامة، رسالة طمأنة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة بأن “الوضع الصحي العام مطمئن وتحت المتابعة الدقيقة”، وأن المملكة لم تسجل أي حالات مؤكدة أو مشتبه بها منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت أن هذه الخطوة تُعد إجراء وقائيا احترازيا طبيعيا ويتخذ ضمن الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض.

المصدر: واس