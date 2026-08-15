علامات مرض السكر على اليدين.. 7 تغيرات تستحق الانتباه

قد تظهر بعض العلامات الجلدية والعصبية على اليدين لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، لكن لا توجد علامة واحدة على اليد يمكنها تشخيص السكري بمفردها، وقد تكون بعض هذه التغيرات ناتجة عن ارتفاع سكر الدم لفترات طويلة أو عن مضاعفات السكر.

ووفقًا لجمعية السكري الأمريكية American Diabetes Association، يمكن أن يؤثر السكري في الجلد والأعصاب والدورة الدموية، لذلك قد تظهر تغيرات في الجلد أو الإحساس بالأطراف لدى بعض المرضى.

علامات مرض السكر على اليدين

1. تنميل أو وخز في اليدين

من العلامات المهمة الشعور بالتنميل أو الوخز أو الحرقان في اليدين والأصابع، خاصة إذا كان يتكرر أو يزداد تدريجيًا.

ووفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى NIDDK، يمكن أن يؤدي ارتفاع سكر الدم لفترات طويلة إلى تلف الأعصاب، وهو ما يعرف بالاعتلال العصبي السكري، وقد يسبب ألمًا أو وخزًا أو فقدان الإحساس في الأطراف.

2. جفاف وتشقق الجلد

قد يعاني بعض مرضى السكري من جفاف الجلد والحكة والتشققات، خاصة عندما يكون مستوى السكر غير منضبط.

وتوضح جمعية السكري الأمريكية أن ارتفاع سكر الدم قد يؤدي إلى فقدان السوائل، ما يمكن أن يساهم في جفاف الجلد، كما أن بعض التغيرات المرتبطة بالسكري قد تجعل الجلد أكثر عرضة للمشكلات.

3. بطء التئام الجروح

إذا تعرضت اليد لجرح بسيط أو خدش واستغرق وقتًا أطول من المعتاد للالتئام، فقد يكون ذلك أحد العلامات التي تستحق الانتباه، خاصة لدى شخص لديه عوامل خطر للإصابة بالسكري.

وتشير CDC إلى أن ارتفاع سكر الدم يمكن أن يؤثر في الأعصاب والدورة الدموية، ما قد يجعل التئام بعض الجروح أكثر صعوبة ويزيد خطر الإصابة بالعدوى.

4. تغير لون أو ملمس الجلد

يمكن أن تظهر لدى بعض الأشخاص المصابين بالسكري تغيرات في الجلد، مثل زيادة سمكه أو تغير ملمسه.

ومن الحالات المعروفة متلازمة تيبس اليد السكري، حيث يصبح جلد اليد أكثر سمكًا وشدًا، وقد يواجه الشخص صعوبة في فرد الأصابع بالكامل، ويوضح NIDDK أن محدودية حركة المفاصل وتيبس اليدين يمكن أن تحدث لدى بعض الأشخاص المصابين بالسكري، خاصة مع استمرار المرض لفترة طويلة.

5. صعوبة فرد الأصابع

إذا لاحظ الشخص أنه لا يستطيع فرد أصابعه بصورة طبيعية، أو أن هناك تيبسًا متزايدًا في اليد، فقد يكون ذلك مرتبطًا بحالة تعرف باسم محدودية حركة المفاصل المرتبطة بالسكري، لكن هذه العلامة ليست خاصة بالسكر، فقد تحدث نتيجة مشكلات أخرى في المفاصل والأوتار، ولذلك تحتاج إلى تقييم طبي.

. برودة اليدين أو تغير الإحساس

قد يشعر بعض مرضى السكري ببرودة أو تغير في الإحساس بالأطراف نتيجة مشكلات الأعصاب أو الدورة الدموية.

وتوضح NIDDK أن الاعتلال العصبي السكري يمكن أن يؤدي إلى تغير القدرة على الشعور بالحرارة والبرودة والألم، وهو ما يجعل فحص اليدين والقدمين مهمًا لدى المصابين بالسكر.

7. التهابات أو مشكلات متكررة في الجلد

ارتفاع سكر الدم يمكن أن يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الجلدية، وقد تظهر العدوى في صورة احمرار أو تورم أو ألم أو إفرازات.

وتنصح CDC مرضى السكري بفحص الجلد بانتظام والانتباه إلى أي جرح أو تغير غير معتاد، خاصة إذا لم يتحسن خلال فترة قصيرة.

هل هذه العلامات تعني أنك مصاب بالسكر؟

ليس بالضرورة لأن أعراض مثل التنميل وجفاف الجلد وتيبس الأصابع وتغير اللون يمكن أن تحدث لأسباب كثيرة، مثل نقص بعض الفيتامينات، مشاكل الأعصاب، أمراض الغدة الدرقية، بعض الأدوية أو أمراض الأوعية الدموية.

إذا كانت هناك علامات مستمرة أو عدة أعراض معًا، فإن التشخيص يعتمد على تحاليل سكر الدم وليس شكل اليد فقط، مثل سكر الدم الصائم أو التراكمي HbA1c وفقًا لتقييم الطبيب.

متى يجب زيارة الطبيب بسرعة؟

إذا ظهر على اليد جرح لا يلتئم، احمرار وتورم شديد، صديد، تغير واضح في لون الأصابع، فقدان مفاجئ للإحساس أو ضعف مفاجئ في اليد، فيجب الحصول على تقييم طبي سريع.

اليوم السابع