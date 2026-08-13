وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم.. بشرة موحدة بخطوات بسيطة

تواجه بعض النساء مشكلة المنطقة الداكنة حول الفم، والتي تتسبب في شعورهن بالإحراج، لذلك يلجأن إلى سبل مختلفة لعلاج هذه المشكلة ولو مؤقتاً، ولكن يمكن حلها من خلال اتباع خطوات بسيطة نستعرضها في هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم، وفقاً لما ذكره موقع skinkraft، وهى..

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم

وصفة الشوفان لتفتيح منطقة حول الفم

احرصى على تحضير قناع من دقيق الشوفان، ولب الطماطم، وزيت الزيتون، وضعيه حول الفم مع التدليك بلطف بحركة دائرية، مما يساعد على تفتيح منطقة حول الفم وإزالة خلايا الجلد الميتة.

وصفة عصير الليمون لتفتيح منطقة حول الفم

يُعدّ عصير الليمون من الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة، إذ يعمل حمض الستريك الموجود فيه على تفتيح المناطق الداكنة ومنع ظهورها مجددًا، ولهذا ينصح بتقسيم ليمونة إلى نصفين، وفرك نصفها على البقعة الداكنة حول شفتيكِ لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيها.

ويمكن أيضاً مزج القليل من العسل مع عصير الليمون ووضعه على المناطق الداكنة حول الفم وتركه طوال الليل وغسل الوجه في الصباح.

وصفة البطاطس لتفتيح منطقة حول الفم

ولإزالة البقع الداكنة حول الفم، دلكي نصف حبة بطاطس نيئة على المنطقة الداكنة حول الفم بحركة دائرية لمدة 20 دقيقة تقريبًا، حيث تساعد الخصائص المبيضة للبطاطس على تفتيح المناطق الداكنة بالوجه.

وصفة البابايا لتفتيح منطقة حول الفم

تحتوى فاكهة البابايا على نسبة عالية من فيتامين أ و ج، لذلك تساعد على تفتيح البقع الداكنة حول الفم، ولذلك ينصح بخلط شرائح من البابايا النيئة بماء الورد للحصول على عجينة سميكة، ثم وضعها حول الفم وتركها لمدة نصف ساعة، ثم غسلها بالماء البارد.

اليوم السابع