بعد انتشار السرطان لدى جو بايدن إلى العظام.. ما هو سرطان العظام النقيلى

أثار إعلان إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسرطان البروستاتا المنتشر إلى العظام اهتمامًا واسعًا، بعدما كشف نجله هانتر بايدن في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن المرض انتشر إلى عظام والده وأجزاء أخرى من جسمه، واصفًا حالته بأنها “مؤلمة للغاية ومُنهكة”.

وكان قد أعلن في مايو 2025 عن تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا، وتبين أن الورم يحمل درجة جليسون 9، ضمن مجموعة الدرجة الخامسة، وهي من أعلى درجات تصنيف سرطان البروستاتا من حيث شدة الخلايا السرطانية واحتمال نموها وانتشارها.

ما هو سرطان العظام النقيلي؟

يطلق مصطلح النقائل العظمية على الحالة التي تنتقل فيها الخلايا السرطانية من الورم الأصلي في أحد أعضاء الجسم إلى العظام، ولذلك فإن السرطان الموجود في العظام نتيجة انتشار سرطان البروستاتا لا يُعد سرطان عظام أوليًا، وإنما يُسمى سرطانًا منتشرًا أو نقيليًا إلى العظام.

وسرطان البروستاتا من أنواع السرطان التي تميل إلى الانتشار إلى العظام، خاصة مناطق مثل العمود الفقري والحوض والوركين والأضلاع.

كيف ينتشر سرطان البروستاتا إلى العظام؟

تحدث النقائل عندما تنفصل بعض الخلايا السرطانية عن الورم الموجود في البروستاتا، ثم تنتقل عبر مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي إلى مناطق أخرى من الجسم.

وعندما تصل هذه الخلايا إلى العظام، يمكن أن تستقر وتنمو مكونة بؤرًا سرطانية جديدة ويُعد وصول سرطان البروستاتا إلى العظام مؤشرًا على أن المرض أصبح متقدمًا ولم يعد محصورًا في غدة البروستاتا.

ما أعراض انتشار السرطان إلى العظام؟

تختلف الأعراض من شخص إلى آخر، وقد لا تظهر النقائل العظمية في البداية بشكل واضح ومن أبرز الأعراض والمضاعفات المحتملة:

1. ألم العظام

ألم العظام من أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يكون مستمرًا أو يزداد مع الحركة، كما قد يصبح أكثر وضوحًا خلال الليل.

2.ضعف العظام والكسور

يمكن أن تؤدي البؤر السرطانية إلى إضعاف بنية العظام، ما يزيد خطر حدوث الكسور، وأحيانًا قد يحدث الكسر نتيجة إصابة بسيطة أو حركة عادية.

3. ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم

قد تؤدي بعض النقائل العظمية إلى خروج كميات زائدة من الكالسيوم إلى الدم، وهي حالة تُعرف باسم فرط كالسيوم الدم، ويمكن أن تسبب الغثيان والجفاف والإمساك والارتباك، وقد تصبح خطيرة إذا لم تُعالج.

4. الضغط على الحبل الشوكي

عندما تنتشر الأورام إلى فقرات العمود الفقري، يمكن أن تضغط على الحبل الشوكي أو الأعصاب، ما قد يؤدي إلى آلام شديدة في الظهر، أو ضعف وتنميل في الأطراف، وفي الحالات الشديدة قد تحدث مشكلات خطيرة في الحركة.

5.صعوبة الحركة

يمكن أن يؤدي الألم وضعف العظام والكسور إلى تراجع القدرة على الحركة وممارسة الأنشطة اليومية، وهو ما قد يؤثر بصورة كبيرة على استقلالية المريض ونوعية حياته.

6. مشكلات مرتبطة بنخاع العظمفي الحالات المتقدمة التي تؤثر فيها الإصابة على نخاع العظم، قد تتأثر قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم، وهو ما قد ينعكس على صورة إرهاق أو فقر دم أو زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

ماذا تعني درجة جليسون 9؟

يستخدم الأطباء مؤشر جليسون لتقييم شكل الخلايا السرطانية تحت المجهر وتقدير مدى عدوانية سرطان البروستاتا.

وتتراوح درجات جليسون في التصنيف الحديث من مجموعات منخفضة الخطورة إلى مجموعات مرتفعة الخطورة، وتعد المجموعة الخامسة من أعلى المجموعات، وترتبط بسرطان أكثر عدوانية واحتمال أكبر للانتشار مقارنة بالدرجات الأقل.

لكن درجة حليسون وحدها لا تحدد مسار المرض لدى كل مريض، إذ يعتمد الأطباء أيضًا على مرحلة السرطان، ومستويات مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، ومكان انتشار المرض، والحالة الصحية العامة للمريض.

كيف يُعالج سرطان البروستاتا المنتشر إلى العظام؟

يعتمد العلاج على مدى انتشار المرض وحالة المريض واستجابته للعلاجات السابقة وفي حالة سرطان البروستاتا المنتشر، يركز العلاج عادةً على السيطرة على السرطان وإبطاء تقدمه وتقليل الأعراض والمضاعفات.

وقد تشمل خيارات العلاج:

-العلاج الهرموني لخفض تأثير هرمونات الذكورة التي تساعد بعض خلايا سرطان البروستاتا على النمو.

-العلاج الكيميائي في بعض الحالات.

-العلاجات الموجهة أو العلاج الجزيئي لبعض المرضى وفقًا للخصائص الجينية للورم.

-العلاج الإشعاعي لتخفيف الألم والسيطرة على بعض البؤر العظمية.

-أدوية تقوية العظام لتقليل مضاعفات النقائل العظمية.

-الجراحة في حالات محددة، خاصة عند وجود كسور أو خطر كبير لحدوثها أو ضغط على الحبل الشوكي.

-الرعاية التلطيفية للمساعدة في السيطرة على الألم والأعراض وتحسين جودة حياة المريض.

هل انتشار سرطان البروستاتا إلى العظام يعني المرحلة الرابعة؟

نعم، عندما ينتقل سرطان البروستاتا إلى أعضاء بعيدة مثل العظام، فإنه يُصنف ضمن المرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن المريض لا يمكن علاجه أو السيطرة على المرض؛ ففي كثير من الحالات يستطيع الأطباء إبطاء تطور سرطان البروستاتا المنتشر والسيطرة على أعراضه لفترات طويلة باستخدام مجموعة من العلاجات المناسبة لكل حالة.

لماذا تُعد النقائل العظمية خطيرة؟

تكمن خطورة النقائل العظمية في أنها لا تعني مجرد وجود خلايا سرطانية في العظام، وإنما قد تؤثر أيضًا على قوة العظام والحركة والأعصاب ومستويات الكالسيوم في الدم، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياة المريض اليومية.

وفي حالات سرطان البروستاتا المتقدم، يهدف العلاج إلى السيطرة على السرطان في أنحاء الجسم، إلى جانب التعامل مع الألم والمضاعفات الناتجة عن انتشار المرض، بما يساعد على الحفاظ على قدرة المريض على الحركة وتحسين جودة حياته قدر الإمكان.

اليوم السابع