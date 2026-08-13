دراسة: زيادة البوتاسيوم فى أكلك تخفض ضغط الدم أكثر من تقليل الملح وحده

كشفت دراسة حديثة أن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم قد تكون وسيلة فعالة للمساعدة في خفض ضغط الدم، بل وقد تحقق فائدة أكبر لدى بعض الأشخاص مقارنة بالاعتماد على تقليل الملح وحده، ما يسلط الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم في النظام الغذائي للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لما نشره موقع Prevention، استندت النتائج إلى دراسة حديثة أشارت إلى أن التركيز على زيادة استهلاك البوتاسيوم من خلال الغذاء، إلى جانب الحد من الصوديوم، قد يسهم في تحسين التحكم في ضغط الدم، لأن العنصرين يعملان معًا للحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم وتنظيم انقباض الأوعية الدموية.

لماذا يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم؟

يوضح الباحثون أن البوتاسيوم يساعد الجسم على التخلص من كميات أكبر من الصوديوم عبر البول، كما يساهم في إرخاء جدران الأوعية الدموية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتقليل العبء على القلب.

وأشار الباحثون إلى أن الأنظمة الغذائية الحديثة غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم الموجود في الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، مقابل كميات أقل من البوتاسيوم، ما قد يخل بهذا التوازن ويزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

أين يوجد البوتاسيوم؟

يمكن الحصول على البوتاسيوم من العديد من الأطعمة، مثل:

– الموز.

– البطاطس والبطاطا.

– السبانخ والخضراوات الورقية.

– الأفوكادو.

– الطماطم.

– الفاصوليا والبقوليات.

– البرتقال والشمام.

– الزبادي.

ويؤكد خبراء التغذية أن الاعتماد على المصادر الغذائية الطبيعية يظل الخيار الأفضل لمعظم الأشخاص، لأنه يوفر البوتاسيوم إلى جانب الألياف والفيتامينات والمعادن الأخرى.

هل يكفي تناول البوتاسيوم وحده؟

يشدد الخبراء على أن السيطرة على ضغط الدم لا تعتمد على عنصر غذائي واحد، بل تحتاج إلى نمط حياة صحي يشمل:

– تقليل الملح والأطعمة فائقة المعالجة.

– تناول الخضراوات والفاكهة بانتظام.

– ممارسة النشاط البدني.

– الحفاظ على وزن صحي.

– الامتناع عن التدخين.

– الالتزام بالعلاج الموصوف من الطبيب عند الحاجة.

تحذير لمرضى الكلى

يحذر الأطباء من تناول مكملات البوتاسيوم أو زيادة كمياته بشكل كبير دون استشارة الطبيب، خاصة لدى مرضى الكلى أو من يتناولون بعض أدوية القلب وضغط الدم، لأن ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم قد يسبب اضطرابات خطيرة في ضربات القلب.

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة لا تعني استبدال أدوية الضغط أو إيقافها، وإنما تشير إلى أن تحسين جودة النظام الغذائي وزيادة تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالبوتاسيوم قد يكون جزءًا مهمًا من خطة السيطرة على ضغط الدم، إلى جانب تقليل الصوديوم والالتزام بتوصيات الطبيب.

اليوم السابع