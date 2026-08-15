الصحة العالمية : الإبلاغ عن 4665 حالة مؤكدة لإيبولا و2184 وفاة

قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، إنه يشهد تفشي فيروس إيبولا لسلالة بونديبوجيو (BVD) في جمهورية الكونغو الديمقراطية مرحلة انتقال مكثفة، وهو أكبر تفشٍّ لوباء الإيبولا يُسجّل في البلاد على الإطلاق، وينتشر بوتيرة أسرع من أي تفشٍّ سابق.

وأضافت ، إنه يتسم الوباء بشكل متزايد بانتقال مستمر ضمن تجمعات جغرافية مترابطة، فبعد أن كان محصورًا في البداية بمنطقة مونغبوالو الصحية في مقاطعة إيتوري، امتدّ التفشي الآن إلى 54 منطقة صحية فى 6 مقاطعات (إيتوري، كيفو الشمالية، كيفو الجنوبية، هوت-أويلي، تشوبو، وباس-أويلي).

وسجّلت مقاطعة باس-أويلي، الأكثر تضررًا مؤخرًا، حالة مؤكدة واحدة في منطقة بوتا الصحية، لمريض لديه تاريخ سفر إلى هوت-أويلي، وظهرت عليه الأعراض في 4 أغسطس، وحتى 12 أغسطس 2026، تم الإبلاغ عن 4665 حالة مؤكدة، بما في ذلك 2184 حالة وفاة، وهو ما يعادل نسبة وفيات تبلغ 46.8%.

يُظهر الارتفاع المستمر في عدد الحالات، وانتشارها الجغرافي الواسع، واستمرار ارتفاع معدل الوفيات، النطاق المتغير بسرعة لحالة الطوارئ الصحية العامة هذه التي تثير قلقًا دوليًا، خلال أسبوع الإبلاغ الأخير (الأسبوع الوبائي 32، من 3 إلى 9 أغسطس 2026)، سُجّل أعلى عدد أسبوعي من الحالات المُبلّغ عنها (579) والوفيات (304)، مما يُسلّط الضوء على الوتيرة الاستثنائية لانتقال العدوى، ولا تزال الأزمة الإنسانية المستمرة، التي تفاقمت بسبب انعدام الأمن، ونزوح السكان وتنقلاتهم، والحركات عبر الحدود، تُشكّل تحديات كبيرة لجهود الاستجابة وتزيد من خطر انتشارها الجغرافي.

وتواصل السلطات الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تنفيذ تدابير استجابة واسعة النطاق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها، ومع ذلك، يجري العمل على توسيع نطاق أنشطة الاستجابة بشكل كبير للسيطرة على تفشي المرض. وعقب بعثاتهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمدير الإقليمي لأفريقيا، والمدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، على أنشطة المراقبة والعمل الوثيق مع المجتمعات المحلية كأولويات. ويجري العمل على توسيع عدد مراكز العلاج في مناطق أوسع، إلى جانب تدريب العاملين في مجال الصحة والرعاية لتشغيلها، لم تُسجّل فرنسا أي انتقال ثانوي للعدوى بعد اكتشاف حالة وافدة في 24 يونيو 2026. وحتى 14 أغسطس انقضت 41 يومًا منذ خروج المريض من المستشفى في 4 يوليو دون الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة إضافية.

وفي أوغندا، غادرت آخر حالة وافدة مركز العلاج في 16 يوليو وستنتهي فترة المراقبة المُعززة التي استمرت 42 يومًا في 27 أغسطس، ولا تزال أوغندا مُعرّضة لخطر عودة ظهور سلالة بوند يبوجيو (BVD) بسبب استمرار انتقاله في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، وتُجري أنشطة مراقبة مُكثّفة نظرًا لاستمرار حركة السكان وخطر انتقال العدوى عبر الحدود.

ويستمر إطار التأهب وتحديد الأولويات الإقليمي في توجيه أنشطة التأهب والاستجابة في جميع أنحاء المنطقة الأفريقية.

اليوم السابع