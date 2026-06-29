البطاطا وإنقاص الوزن.. فوائد صحية وشروط لا بد من الالتزام بها

تكشف دراسات حديثة أن البطاطا، التي ارتبطت طويلا بزيادة الوزن بسبب احتوائها على الكربوهيدرات، قد تكون في الواقع جزءا من نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن.

ويمكن تحقيق ذلك عند إعدادها بطرق صحية وتناولها بكميات معتدلة، بعيدا عن الإضافات الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.

ويؤكد خبراء التغذية أن المشكلة لا تكمن في البطاطا نفسها، وإنما في طريقة إعدادها، إذ تُقدم غالبا مقلية أو مع الزبدة والجبن والقشدة الحامضة واللحم المقدد.

لماذا اكتسبت البطاطا سمعة سيئة؟

يرجع ذلك إلى انتشار الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، التي صنّفت معظم مصادر الكربوهيدرات على أنها غير مناسبة لإنقاص الوزن، متجاهلة الفروق بين الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الأغذية الطبيعية والسكريات المكررة.

وقالت اختصاصية التغذية آن تيل: “البطاطا بحد ذاتها لا تسبب زيادة الوزن، بل يمكن أن تكون غذاء غنيا بالعناصر الغذائية ومشبعا للغاية”. وأضافت أن العامل الحاسم هو حجم الحصة وطريقة الطهي والإضافات المصاحبة لها.

كيف تساعد البطاطا على إنقاص الوزن؟

تشير إحدى الدراسات إلى أن البطاطا قد تدعم فقدان الوزن عند تناولها باعتدال وتحضيرها بطرق بسيطة مثل السلق أو الشواء.ويرجع ذلك إلى أنها:

غنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة.

تمنح شعورا بالشبع لفترة أطول.

تقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.

تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم عند تناولها ضمن وجبة متوازنة.

ما أبرز فوائدها الغذائية؟

تحتوي حبة بطاطا متوسطة الحجم، مشوية بقشرها، على نحو 160 سعرة حرارية فقط، إضافة إلى:

البوتاسيوم: نحو 926 ملغم، وهي كمية تفوق الموجودة في الموز، ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

فيتامين c: يدعم المناعة ويعزز امتصاص الحديد.

فيتامين b6: يدعم وظائف الأعصاب والإنزيمات واستقلاب البروتينات.

كما أشارت دراسة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبوتاسيوم والمنخفضة بالصوديوم، ومنها البطاطا، قد تساهم في خفض ضغط الدم.

كيف تتناول البطاطا بطريقة صحية؟

ينصح خبراء التغذية بعدة خطوات للاستفادة من البطاطا دون اكتساب سعرات حرارية إضافية، أبرزها:

اختيار السلق أو الخَبز أو الشواء بدلا من القلي.

تجنب الزبدة والجبن والقشدة الحامضة واللحم المقدد.

تناولها مع بروتين قليل الدسم، مثل الدجاج أو السمك، وإلى جانب الخضراوات.

تبريدها بعد الطهي لزيادة محتواها من “النشا المقاوم”، الذي يعمل بطريقة مشابهة للألياف ويدعم صحة الأمعاء.

تجربة البطاطا الحمراء أو البنفسجية لاحتوائها على مضادات أكسدة أكثر، أو البطاطا الحلوة لغناها بفيتامين a والألياف.

المصدر: ديلي ميل