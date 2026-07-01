تحذيرات صحية.. القهوة فى هذه الحالة سبب للإرهاق وليس النشاط

لا يستطيع كثيرون بدء يومهم دون فنجان من القهوة، إذ تعد بالنسبة لهم السر وراء التركيز واستعادة النشاط بعد الاستيقاظ، لكن المفاجأة أن تناول القهوة فور الاستيقاظ قد لا يمنح الجسم الطاقة المتوقعة، بل قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى الشعور بالإرهاق والخمول بعد ساعات قليلة، خاصة مع الإفراط في تناولها أو الاعتماد عليها لتعويض قلة النوم.

ووفقًا لما نشره موقع Healthline، فإن الكافيين لا يمد الجسم بالطاقة بشكل مباشر، وإنما يعمل على منع تأثير مادة طبيعية في المخ تُعرف باسم الأدينوزين، وهي المادة التي تتراكم تدريجيًا خلال اليوم وتسبب الشعور بالنعاس. وعندما يمنع الكافيين ارتباط الأدينوزين بمستقبلاته، يشعر الشخص باليقظة والتركيز، إلا أن هذا التأثير يكون مؤقتًا.

ومع انتهاء مفعول الكافيين، يعود الأدينوزين للارتباط بالمستقبلات مرة أخرى، ما يؤدي إلى ما يُعرف بـ”انهيار الكافيين” (Caffeine Crash)، وهي حالة يشعر فيها الشخص بانخفاض مفاجئ في الطاقة، والنعاس، وضعف التركيز، وقد تدفعه إلى تناول المزيد من القهوة، لتبدأ دائرة من الاعتماد على الكافيين يصعب التخلص منها.

لماذا لا يُنصح بشرب القهوة فور الاستيقاظ؟

وأشار تقرير نشره موقع Cleveland Clinic إلى أن الجسم يفرز بشكل طبيعي هرمون الكورتيزول خلال الساعة الأولى بعد الاستيقاظ، وهو الهرمون المسئول عن زيادة اليقظة والانتباه في بداية اليوم. لذلك، فإن تناول القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ قد لا يكون أفضل توقيت للاستفادة من الكافيين، لأن الجسم يكون بالفعل في أعلى مستويات النشاط الطبيعية.

وأوضح التقرير أن تأخير أول فنجان قهوة لمدة تتراوح بين 60 و90 دقيقة بعد الاستيقاظ يساعد على تحقيق استفادة أكبر من الكافيين، ويقلل من احتمالات الشعور بالخمول لاحقًا.

لماذا قد تسبب القهوة الإرهاق؟

ويرى الخبراء أن هناك عدة أسباب قد تجعل القهوة تتحول من مصدر للنشاط إلى سبب للشعور بالتعب، أبرزها:

– انتهاء تأثير الكافيين بعد عدة ساعات، ما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في مستوى الطاقة.

– الإفراط في تناول القهوة، ما يقلل استجابة الجسم للكافيين مع مرور الوقت.

– شرب القهوة في ساعات متأخرة من اليوم، وهو ما يؤثر في جودة النوم حتى إذا لم يشعر الشخص بذلك.

– إضافة كميات كبيرة من السكر أو المنكهات المحلاة، إذ يعقب ارتفاع السكر في الدم انخفاض سريع يسبب الخمول.

– قلة شرب الماء، لأن الكافيين قد يزيد فقدان السوائل لدى بعض الأشخاص.

كما أوضح موقع Mayo Clinic أن استجابة الجسم للكافيين تختلف من شخص لآخر، فقد يشعر بعض الأشخاص بالنشاط بعد كوب واحد، بينما يعاني آخرون من القلق، وسرعة ضربات القلب، واضطرابات النوم، حتى مع تناول كميات قليلة.

كيف تستفيد من القهوة دون أن تصاب بالخمول؟

ونصح خبراء Johns Hopkins Medicine باتباع مجموعة من الإرشادات للاستفادة من القهوة دون التعرض لآثارها السلبية، وتشمل:

– الانتظار من ساعة إلى ساعة ونصف بعد الاستيقاظ قبل تناول أول فنجان.

– عدم تجاوز 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، وهو الحد الآمن لمعظم البالغين الأصحاء.

– تجنب شرب القهوة قبل موعد النوم بـ6 إلى 8 ساعات.

– شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

– تناول القهوة بعد وجبة إفطار متوازنة بدلًا من شربها على معدة فارغة.

– عدم استخدام القهوة كبديل للنوم أو وسيلة للتغلب على الإرهاق المزمن.

ويؤكد الخبراء أن الشعور المستمر بالإرهاق، رغم النوم لساعات كافية وتقليل استهلاك الكافيين، قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية مثل فقر الدم، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو نقص بعض الفيتامينات، أو انقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالات تستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب وعلاجه.

اليوم السابع