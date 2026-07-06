فئة من مرضى السكري عليهم مراقبة مستوى الغلوكوز باستمرار

أكد البروفيسور غاغيك غالستيان، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن أجهزة مراقبة مستوى الغلوكوز تُعد ضرورية للغاية للأطفال المصابين بمرض السكري، وكذلك لذويهم.

وأوضح غالستيان أن مسار مرض السكري لدى الأطفال غالبا ما يكون غير متوقع، إلى جانب طبيعة سلوكهم اليومي المتغير.

وأشار إلى أن أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز عبارة عن مجسات صغيرة ورقيقة تُثبت على الجسم، عادة في منطقة الكتف أو البطن، حيث يخترق مستشعر فائق الرقة الأنسجة تحت الجلد دون ألم يُذكر، ما يقلل الحاجة إلى وخز الأصابع المتكرر خلال اليوم.

وبيّن أن هذه الأجهزة تقيس مستوى الغلوكوز في السائل الخلالي (السائل النسيجي) بدلا من الدم، وتقوم بإجراء قياسات متكررة كل دقيقتين إلى خمس دقائق، مع تسجيل البيانات في تطبيق على الهاتف الذكي، ما يتيح جمع كمية كبيرة من المعلومات التي يمكن للمريض والطبيب تحليلها لاحقا.

وأضاف أن مرض السكري لدى الأطفال يتسم بتقلبات كبيرة وصعوبة التنبؤ، نظرا لمرحلة النمو والنشاط البدني المرتفع وتغير العادات الغذائية، ما يجعل من أجهزة المراقبة المستمرة أداة ضرورية في الإدارة اليومية للمرض، مشيرا إلى أن أولياء الأمور باتوا يشاركون بشكل فعال في متابعة الحالة الصحية لأطفالهم والتعامل معها.

ولفت إلى أن هذه التقنية تتيح للأهل مراقبة مستوى السكر أثناء وجود الطفل في المدرسة أو خلال السفر، ما يخفف من التوتر لديهم ويعزز راحة المريض واستقراره الصحي.

المصدر: gazeta.ru + روسيا اليوم