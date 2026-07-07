مرض السكر قد يضر عينيك دون أعراض.. كيف تحمى بصرك؟

يرتبط مرض السكري بمضاعفات صحية عديدة، مثل أمراض القلب والكلى والأعصاب، لكن هناك مضاعفة أخرى لا تقل خطورة، وهي اعتلال الشبكية السكري، الذي يعد من أبرز أسباب ضعف وفقدان البصر لدى البالغين، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

ويحذر الأطباء من أن هذا المرض يتطور تدريجيًا دون ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى، لذلك قد يتعرض المريض لتلف في العين قبل أن يلاحظ أي تغير في الرؤية، ويمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر والمتابعة المنتظمة في حماية البصر والتقليل من المضاعفات.

ما هو اعتلال الشبكية السكري؟

اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكري، ويحدث نتيجة استمرار ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة، ما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في شبكية العين، وتعد الشبكية الجزء المسئول عن استقبال الضوء وإرسال الإشارات إلى الدماغ لتكوين الصورة، لذلك فإن أي ضرر يصيبها قد يؤثر في جودة الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان البصر إذا لم يُعالج في الوقت المناسب.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

يمكن أن يصاب باعتلال الشبكية كل من مرضى السكري من النوع الأول والثاني، لكن تزداد احتمالات الإصابة لدى الأشخاص الذين:

– يعانون من السكري منذ سنوات طويلة.

– لا يحافظون على استقرار مستوى السكر في الدم.

– يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول.

– يعانون من السمنة أو أمراض الكلى.

-المدخنون.

– لا يلتزمون بالعلاج أو الفحوصات الدورية.

علامات تحذيرية تستدعي زيارة الطبيب

– تشوش أو ضبابية الرؤية.

– ظهور بقع سوداء أو أجسام عائمة أمام العين.

– ضعف رؤية الألوان.

– صعوبة الرؤية ليلًا.

– وجود مناطق مظلمة أو فقدان جزء من الرؤية.

طرق علاج اعتلال الشبكية السكري

يعتمد العلاج على مرحلة المرض ومدى تأثر الشبكية، وتشمل الخيارات العلاجية:

– حقن العين بأدوية تقلل التورم وتحافظ على الأوعية الدموية.

– العلاج بالليزر لإيقاف تسرب الأوعية الدموية أو الحد من نمو أوعية جديدة غير طبيعية.

– التدخل الجراحي في الحالات المتقدمة لعلاج النزيف أو انفصال الشبكية.

طرق الوقاية من اعتلال الشبكية السكري

– الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

– السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول.

– ممارسة النشاط البدني بانتظام.

– اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

– الإقلاع عن التدخين.

– الالتزام بالأدوية الموصوفة.

– إجراء فحص دوري للشبكية مرة واحدة سنويًا أو حسب توصية الطبيب.

اليوم السابع