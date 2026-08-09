ميريام فارس تلتقي جمهورها في مهرجان مالمو بالسويد الليلة

تحيى النجمة اللبنانية ميريام فارس، اليوم الأحد، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان مالمو، المقام على مدار 8 أيام بشكل مجاني فى السويد، حيث تقدم ميريام فارس باقة من أشهر أغنياتها مصحوبة ببعض الاستعراضات التى تقدمها على المسرح.

أخر أغنيات ميريام فارس

وكانت النجمة اللبانية ميريام فارس، طرحت مؤخراً أغنية بعنوان “ما بتعرفني”، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، والمنصات الرقمية الموسيقية، وجاءت الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع موسيقي هاني محجوب، ميكس وماستر جورج صبحي.

مشوار ميريام فارس

انطلق مشوار ميريام فارس الفني عام 2003 بإصدار ألبومها الأول “أنا والشوق”، وصورت منه أغنيتين بالفيديو كليب، تبعته ألبومات “ناديني” (2005)، “بتقول إيه” (2008)، ثم ألبوم “مش أنانية” الذي لُقبت من خلاله بنجمة الشباب الأولى.

قدمت ميريام فارس أيضاً خلال مشوارها، ألبومات “من عيوني” (2011)، “آمان” (2015)، وأغاني منفردة من بينها “غافي” و”غروك”، كما شاركت في كتابة وتلحين أغنيتها “لحبيبي” وقامت بالتوزيع الموسيقي لأول مرة في مسيرتها، وفي عام 2009 خاضت تجربة التمثيل بدور البطولة في الفيلم الغنائي اللبناني “سيلينا”.

اليوم السابع