منة شلبي تتحامل على آلامها حتى اللحظة الأخيرة قبل تحضيرات فيلمها الجديد

تحاملت الفنانة منة شلبي على آلامها حتى اللحظات الأخيرة قبل الدخول فى تحضيرات فيلمها الجديد إذ واصلت العمل رغم معاناتها من آلام شديدة في القولون.

وعلى مدار الفترة، كانت منة شلبي تعاني من آلام شديدة، إلا أنها اختارت الاستمرار وعدم التوقف، لتتمكن من الانتهاء من تحضيرات العمل في الموعد المحدد، وكانت حريصة على أداء مشاهدها في اخر اعمالها أمام الكاميرات رغم ما كانت تشعر به من ألم.

ويحرص المنتج أحمد الجنايني على التواجد بجوارها ومساندتها خلال هذه الفترة، وسط دعوات من جمهورها بالشفاء ومرور العملية بسلام.

وتصدر اسم منة شلبي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط رسائل عديدة من جمهورها ومحبيها الذين تمنوا لها السلامة والشفاء العاجل، وأن تمر العملية بسلام وتعود لممارسة حياتها ونشاطها الفني في أقرب وقت.

اليوم السابع