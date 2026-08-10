طرابزون سبور يفاوض الأرجنتيني لياندرو باريديس بواسطة محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي طرابزون سبور التركى فتحت قنوات اتصال مع الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب خط وسط نادى بوكا جونيورز الأرجنتينى، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة ” fotomac ” التركية، إن طرابزون بعد حالة عدم الاستقرار التي عانى منها الفريق فى خط الوسط منذ الموسم الماضي، أثرت إصابة تيم جابول فولكاريللي خلال المعسكر التدريبي الصيفي سلبًا على معنويات الفريق، وطلب فاتح تكه المدير الفنى إجراء بعض التعاقدات لتدعيم خط الوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي طرابزون سبور يجري مفاوضات مع لياندرو باريديس مؤخرًا إلى قائمة أهدافه. ولفت اللاعب الأرجنتيني الأنظار بأدائه المميز فى كأس العالم 2026.

وأضافت الصحيفة، أنه يُتوقع أن يلعب محمد صلاح، الذي انضمّ مؤخرًا إلى الفريق، دورًا محوريًا فى الصفقة، خاصة أنه يبذل جهدًا كبيرًا أيضًا لضم زميله السابق داروين نونيز إلى النادي، ما قد يغير مسار الأمور.

لياندرو باريديس، الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية 5 ملايين يورو، هو قائد فريق بوكا جونيورز في الموسم الماضي، سجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف في 26 مباراة. كما شارك في كأس العالم 2026، ويمتد عقده مع الفريق حتى 31 ديسمبر 2028.

محمد صلاح يترقب الظهور الأول مع طرابزون

وأصبح ظهور محمد صلاح مع طرابزون سبور الحدث الأبرز الذى تنتظره جماهير النادي، في ظل الآمال الكبيرة المعلقة على النجم المصري لقيادة الخط الهجومي وصناعة الفارق، مستفيدًا من خبراته الطويلة فى الملاعب الأوروبية.

ويمثل انتقال صلاح إلى طرابزون محطة جديدة فى مسيرته الاحترافية، بعد سنوات حافلة بالإنجازات مع بازل السويسري، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، ثم ليفربول الإنجليزي، الذي قضى بين صفوفه 9 مواسم وحقق خلالها العديد من البطولات والأرقام القياسية.

وكان طرابزون سبور قد أعلن تعاقده مع محمد صلاح في صفقة انتقال حر عقب نهاية رحلته مع ليفربول، ليبدأ الفرعون تحديًا جديدًا فى الدوري التركي وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة.

وتزداد أهمية التجربة الجديدة مع طموحات طرابزون سبور في المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول الدوري التركي برصيد 69 نقطة، بينما تأمل جماهير طرابزون أن يمثل وصول محمد صلاح إضافة فنية وقيادية للفريق، وأن يستفيد النادي من خبراته فى المنافسات الكبرى من أجل تحقيق أهدافه المحلية والقارية.

موعد مباراة قاسم باشا ضد طرابزون سبور

ويخوض محمد صلاح مباراته الأولى بقميص فريق طرابزون سبور السبت 15 أغسطس الجاري، وبالتحديد فى الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أمام قاسم باشا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مباريات الدوري التركي «سوبر ليج» موسم 2026-27.

وتُبث مواجهة طرابزون سبور وقاسم باشا عبر شبكة beIN SPORTS فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تنقلها القنوات التركية صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري التركي الممتاز.

اليوم السابع