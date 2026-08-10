موجة حارة تضرب بريطانيا لخامس مرة في شهرين.. والسلطات تعلن جفاف إنجلترا

من المتوقع أن تتخطي درجات الحرارة في بريطانيا 36 درجة مئوية أو أكثر هذا الأسبوع، ما يؤثر على خطوط السكك الحديدية وشبكات الكهرباء، حيث يدرس مكتب الأرصاد الجوية إصدار تحذيرات نادرة من درجات الحرارة المرتفعة (البرتقالية أو الحمراء).

ستكون الموجة الحارة هي الخامسة هذا الصيف، حيث لا تزال البلاد تعاني من موجة حر شديدة غير مسبوقة، وبينما يشهد يوم الاثنين انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، فمن المتوقع أن ترتفع مجددًا ابتداءً من يوم الثلاثاء.

وصرح توم مورجان، خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية: من المرجح أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى منتصف الثلاثينيات في معظم المناطق يوم الأربعاء، وكذلك يوم الخميس في إنجلترا وويلز.

إعلان حالة الجفاف في معظم أنحاء إنجلترا

وأضاف: الأربعاء، من المحتمل أن تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية في منطقة ميدلاندز، وربما في مناطق أبعد جنوبًا، حيث قد يكون هناك احتمال ضئيل لوصولها إلى 36 درجة مئوية في بعض المناطق، وتابع: لكن الخميس، في هذه المرحلة، يبدو أنه اليوم الأكثر حرارة هذا الأسبوع.

اثرت موجة الحر على نصف إنجلترا وويلز حيث أصبحت بأكملها غارقة في الجفاف، وقد تعلن مناطق أخرى عن تأثرها بالجفاف خلال اجتماع المسؤولين في المجموعة الوطنية للجفاف اليوم الاثنين.

قال مورجان: “لولا هذا الصيف الاستثنائي الذي نشهده حاليًا، لكانت درجات الحرارة هذه غير معتادة على الإطلاق لكن بالطبع، بعد هذا الصيف الاستثنائي، اعتاد الناس عليه نوعًا ما.

السلطات تحذر من ارتفاع محتمل في الوفيات بسبب الحرارة

وحذر مسؤولو الصحة من تأثير موجة الحر القادمة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، مع احتمال حدوث آثار كبيرة في مرافق الرعاية الصحية والاجتماعية، وارتفاع محتمل في عدد الوفيات بسبب الحرارة.

وفي الوقت نفسه، يدرس مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا إصدار تحذيرات نادرة من موجة حر شديدة قبل درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة في وقت لاحق من الأسبوع، وقال مورجان: نصدر أحيانًا تحذيرات من موجة حر شديدة، تحذيرات برتقالية وحمراء، كما فعلنا في يونيو الماضي، لذا فإن هذا الأمر قيد الدراسة حاليا.

وأفادت وكالة البيئة أن أكثر من 25 مليون شخص يخضعون لقيود على استخدام المياه، مع حظر استخدام خراطيم المياه على الملايين، بمن فيهم جميع عملاء شركتي مياه جنوب شرق إنجلترا ومياه التايمز.

اليوم السابع