روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي

أعلنت وزارة الصحة الروسية تسجيل عقار “أرييما” (الاسم الدولي غير المسجل الملكية: كامريليزوماب)، لعلاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي، في خطوة توفر خيارا جديدا للعلاج المناعي قبل الجراحة لهذا النوع العدواني من سرطان الثدي.

وقالت شركة “بتروفاكس فارم”، المنتجة للدواء، لوكالة “سبوتنيك”: “سجلت وزارة الصحة الروسية مثبط PD-1، “أريما”، لعلاج سرطان الثدي الثلاثي السلبية، ويعد هذا أول خيار علاجي مناعي مساعد في روسيا لعلاج هذا النوع الفرعي شديد العدوانية من سرطان الثدي، الذي ينتشر بشكل أكبر بين النساء دون سن الخمسين”.

وأضافت الشركة: “وفقًا لنتائج النمذجة السريرية والاقتصادية، يمكن أن يسهم استخدام كامريليزوماب في العلاج المساعد قبل الجراحة لمرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي في منع ما يصل إلى 648 حالة وفاة مبكرة سنويًا، وإنقاذ 21,000 سنة من سنوات العمر”، وفق تعبيرها.وأشارت الشركة إلى أنه نظرا لارتفاع معدل انتشار سرطان الثدي الثلاثي السلبي بين النساء في سن العمل، فإن منع تكرار الإصابة والوفيات المبكرة له أهمية اجتماعية واقتصادية بالغة.وتصنع شركة “بيتروفاكس فارم” الدواء بالتعاون مع المركز الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “غاماليا”، باستخدام منهجية متكاملة تشمل تصنيع المادة الفعالة، وحتى وقت قريب، لم يكن أمام مريضات سرطان الثدي الثلاثي السلبي في روسيا سوى العلاج الكيميائي والجراحة.ويستخدم دواء “أريما” حاليا في روسيا لعلاج سرطان البلعوم الأنفي والمريء والرئة، وهو مُدرج في قائمة “RUSSCO” للأدوية الحيوية والأساسية، وفي الإرشادات العملية لعلاج سرطان المريء والبلعوم الأنفي والرئة.وفي أغسطس/آب 2026، أُدرج “كامريليزوماب” في الإرشادات السريرية لوزارة الصحة الروسية لعلاج سرطان البلعوم الأنفي.ويعتبر سرطان الثدي ثلاثي السلبية أحد أخطر أشكال المرض، ويتميز بارتفاع خطر تكرار الإصابة المبكرة وتوقعات غير مواتية.

وكالة سبوتنيك