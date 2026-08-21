العقاقير مكانها الصيدليات.. متخصصون يحذرون من شراء الأدوية المجهولة عبر السوشيال ميديا

حذر أطباء ومتخصصون من خطورة شراء الأدوية وخاصة المتعلقة بالتخسيس وإنقاذ الوزن من خلال السوشيال ميديا، مشددين على أهمية تناول الأدوية والعقاقير الطبية لا يكون إلا من خلال إشراف طبي على ذلك.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، أن الأدوية يجب أن يتم الحصول عليها من خلال الصيدلية، مشيراً إلى أن حقن التخسيس دواء ولذلك يجب أن يتم استخدامها تحت إشراف طبي ومتابعة لذلك.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن أدوية التخسيس تؤثر على الكثير من الأجهزة والأعضاء داخل الجسم، ولذلك يجب أن نتأكد من أن أدوية التخسيس والحقن مصرح بها من هيئة الدواء المصرية.

وتابع: لا يمكن أن نحصل على الأدوية والحقن من خلال السوشيال ميديا وعلينا التوجه إلى الصيدليات فقط والأماكن المصرح بتداول الأدوية من خلالها.

وأوضح أن الأدوية يجب أن يتم حفظها ونقلها وفقا لطرق معينة وتخزينها بشكل خاطئ يتسبب في حدوث أعراض سلبية وآثار جانبية، ونعمل على غلق الصفحات الإلكترونية التي تبيع تلك الأدوية غير المرخصة.

صدى البلد