أسباب تفاقم نوبات الصدفية مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتخفيفها

يعتقد الكثيرون من مرضى الصدفية، أن فصل الشتاء البارد والجاف هو أصعب فصول السنة بالنسبة إليهم، إلا أن الصيف قد يجلب معه مجموعة مختلفة من التحديات، من التعرق والاحتكاك إلى حروق الشمس، وفقا لموقع “Very well health”.

أسباب تفاقم الصدفية خلال فصل الصيف

قد تحفز العوامل المرتبطة بالحرارة نوبات الصدفية لدى بعض الأشخاص، فالتعرق والاحتكاك أثناء ممارسة الرياضة، أو الطقس الحار، كلها عوامل تزيد من حكة البقع الجلدية، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الحكة والخدش، كما أن ارتفاع الرطوبة قد يُفاقم الصدفية لأنه يُغيّر من ميكروبيوم الجلد، أي البكتيريا النافعة الموجودة على سطح الجلد.

مع أن التعرض المعتدل لأشعة الشمس مفيد للصدفية، إلا أن حروق الشمس قد تُسبب ظهور آفات جديدة، وهذا سبب آخر لتفاقم الصدفية في الصيف.

طرق الوقاية من تفاقم الصدفية خلال فصل الصيف

احرص على استخدام واقي الشمس على الجلد غير المصاب بالصدفية للسماح بتعرض متحكم به للأشعة فوق البنفسجية على البقع، مع ذلك يعاني بعض المصابين بالصدفية من حساسية ضوئية، حيث يؤدي أي تعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تفاقم المرض بشكل ملحوظ.

من الطرق الأخرى للحد من تفاقم الحالة في الصيف ارتداء ملابس خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء، لتقليل الاحتكاك وتراكم العرق على البثور، والاستحمام فورًا بعد التعرق، واستخدام المرطبات للحفاظ على حاجز البشرة، وبالطبع يجب الاستمرار في استخدام أي علاجات موضعية يصفها الطبيب.

لماذا عادةً ما يكون مرض الصدفية أسوأ بكثير في الطقس البارد؟

تتعرض بشرتك لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية بشكل أقل في الطقس البارد، كما تفقد بشرتك ترطيبها في الطقس البارد والجاف، وبما أن الصدفية مرضٌ يتميز بجفاف الجلد المفرط، فإن حاجز بشرتك يصبح أقل فعالية.

يعد خلل حاجز الجلد أحد المكونات الرئيسية لآلية مرض الصدفية، ويزيد جفاف هواء الشتاء من فقدان الماء عبر البشرة، مما يعني فقدان المزيد من الماء من الجلد وجفافه، وعندما يتضرر حاجز الجلد، يصبح أكثر عرضة للتأثر، ما يسمح للعوامل المُسببة للصدفية باختراق الجلد.

وينصح قبل فصل الشتاء بالبدء بتحضير بشرتكِ باستخدام المزيد من المُرطّبات والمُنعّمات للحفاظ على ترطيبها، لأن الأهم هو الحفاظ على حاجز البشرة سليماً ورطباً.

اليوم السابع