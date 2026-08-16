لو عندك مقدمات سكرى.. تناول فيتامين د يساعدك على تحسين مستويات سكر الدم

يعرف فيتامين د بدوره الأساسي في دعم صحة العظام، لكن تشير الأدلة البحثية المتزايدة إلى أنه قد يلعب أيضاً دوراً في التحكم بمستوى السكر في الدم، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري ، وفقا لموقع “Very well health”.

فيتامين د والتحكم في نسبة السكر في الدم

وفقا لدراسة حديثة، أدى تناول مكملات فيتامين د إلى زيادة احتمالية العودة من مرحلة ما قبل السكري، إلى مستويات السكر الطبيعية في الدم، بنسبة 27٪ مقارنة بالدواء الوهمي.

وفقًا لأناستاسيوس بيتاس، المؤلف الرئيسي للدراسة ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري والأيض في المركز الطبي تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن التأثير الأساسي لفيتامين د هو تحسين إفراز الأنسولين بواسطة خلايا بيتا في البنكرياس.

وأضاف: “إذا لم تكن مصابًا بمقدمات السكري، فلن يفيدك تناول المكملات الغذائية فيما يتعلق بمرض السكر”، وقد يساعد فيتامين د أيضاً في تقليل الالتهاب، الذي يرتبط بمقاومة الأنسولين وضعف امتصاص الجلوكوز .

جرعات عالية من فيتامين د ومرحلة ما قبل السكري

في جميع التجارب السريرية، بلغ متوسط الجرعة اليومية حوالي 4300 وحدة دولية، وهو أعلى بكثير من التوصيات الحالية البالغة 600 وحدة دولية للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و70 عامًا، و800 وحدة دولية لمن تبلغ أعمارهم 71 عامًا فأكثر.

في عام 2024، أصدرت جمعية الغدد الصماء إرشادات توصي بأن يتناول البالغون المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكر، جرعات من فيتامين د أعلى من الكمية اليومية الموصى بها، لتقليل خطر تطور المرض إلى مرض السكر.

على الرغم من أن الإرشادات لم تحدد جرعة يومية، إلا أن المتوسط المقدر كان حوالي 3500 وحدة دولية في اليوم بناءً على التجارب السريرية التي استندت إليها التوصية.

“يُعتبر فيتامين د آمناً للغاية، لذا إذا كان أي شخص قلقاً من عدم حصوله على كمية كافية منه من نظامه الغذائي أو من الشمس، فعليه تناول المكملات الغذائية، ولكن يجب تجنب الجرعات العالية التي تتجاوز 5000 وحدة دولية يومياً، والتي لم يتم اختبار سلامتها على المدى الطويل”، هذا ما قالته الدكتورة جوان مانسون، أستاذة الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد.

تحتوي أطعمة قليلة جدًا على فيتامين د بشكل طبيعي ،ومع ذلك يتم تدعيم العديد من الأطعمة به، بما في ذلك الحليب الحيواني والنباتي، وحبوب الإفطار، وعصير البرتقال، وتُعد الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون المرقط والسلمون والتونة من أفضل المصادر الطبيعية، أما كبد البقر وصفار البيض والجبن فتحتوي على كميات أقل من فيتامين د .

إذا كنت تعاني من مقدمات السكري، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء بتناول أي مكملات فيتامين د.

اليوم السابع