أستراليا.. حملة وطنية لخفض مخاطر الإصابة بالخرف

أطلقت الحكومة الأسترالية حملة جديدة لمساعدة السكان للتعرف على عوامل خطر الإصابة بالخرف واتخاذ خطوات مبكرة للحد منها.

وقالت وزارة الصحة الأسترالية في بيان: إن الخرف يمثل السبب الرئيس للوفاة في أستراليا، وإن نسبة كبيرة من الحالات يمكن تأخيرها أو الوقاية منها عبر معالجة عوامل الخطر المعروفة.

وتشمل الحملة إرسال رسائل إلى الأستراليين عند بلوغهم سن الخمسين لتقديم معلومات حول الحد من مخاطر الإصابة بالخرف.

وبينت الحكومة أن نحو 340 ألف شخص ممن بلغوا الخمسين بين يوليو 2025 ويونيو 2026 مشمولون بالرسائل.

وتشجع الرسائل على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني والإقلاع عن التدخين.

وأوضحت الوزارة أن محتوى الحملة أُعد بالتعاون مع خبراء في مجال الخرف واستنادًا إلى أبحاث دولية حديثة.

ويُقدّر عدد الأستراليين الذين يعيشون حاليًا مع الخرف بنحو 460 ألف شخص.

جريدة المدينة