مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة سبعة في هجوم بجنوب السودان

أعلنت الأمم المتحدة مقتل جنديين من بعثة حفظ السلام التابعة لها في جنوب السودان «أنميس»، وإصابة سبعة آخرين، إثر هجوم مسلح استهدف دورية للبعثة في ولاية جونقلي.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً لدورية تابعة لبعثة حفظ السلام كانت متجهة إلى باجوت، ما أسفر عن مقتل جنديين إثيوبيين من قوات حفظ السلام وإصابة سبعة أشخاص.

وأوضحت أن المصابين هم ثلاثة من أفراد قوات حفظ السلام، واثنان من أفراد الشرطة الوطنية في جنوب السودان، وموظفان مدنيان.

وبذلك يرتفع عدد أفراد قوات حفظ السلام الذين لقوا حتفهم في هجمات بجنوب السودان خلال العام الحالي إلى تسعة.

وقالت أنيتا كيكي غبيهو، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة، إن استهداف أفراد البعثة الذين يعملون لدعم السلام في جنوب السودان «أمر غير مقبول»، معربة عن تعازيها لعائلتي جنديي حفظ السلام اللذين قُتلا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ودعت غبيهو السلطات المختصة إلى إجراء تحقيق شامل وعاجل في الهجوم، وضمان تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

جريدة الرياض