ترتيبات لبدء تنفيذ طريق مدني- المناقل بطول 26 كيلو متراً

بحث المدير التنفيذي لمحلية المناقل الأستاذ عثمان يوسف أحمد الحاج مع وفد من شركة زادنا للطرق والجسور برئاسة اللواء معاش عادل أحمد عبد الحبيب ممثل الشركة بولاية الجزيرة الترتيبات والخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق القومي (مدني–المناقل).

وأكدت إدارة الطرق بالمحلية جاهزية الدراسة الفنية الخاصة بالطريق مشيرةً إلى أهمية التنسيق مع الهيئة القومية للطرق والجسور لتنفيذ المرحلة الأولى بطول 26 كيلو مترًا من المناقل حتى منطقة إبراهيم عبد الله.

من جانبه أكد رئيس وفد الشركة جاهزية الشركة لتنفيذ الطريق موضحًا أن الطريق يمثل أولوية قصوى وأن الشركة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ التدابير اللازمة لبدء التنفيذ وفق الدراسة والتصميم المعتمدين.

يذكر أن طريق (مدني– المناقل) من المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية لولاية الجزيرة لما يمثله من رابط رئيسي بين المناقل ووسط الولاية ودوره في دعم حركة المواطنين والمنتجات الزراعية وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

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