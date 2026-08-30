“ستارلينك” تحصل على ترخيص تاريخي في الإمارات لمدة 10 سنوات

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات منح شركة “ستارلينك لخدمات الاتصالات الفضائية” رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات.

وتتيح هذه الصفقة للشركة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في الإمارات.

وتمثل هذه الرخصة محطة مهمة في مسار تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية في الدولة، إذ تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكملة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يعزز تنوع مصادر النفاذ إلى الإنترنت ويرفع مستوى مرونة الشبكة الوطنية وجاهزيتها واستمرارية الخدمة في مختلف الظروف، وتدعم قطاعات حيوية من بينها النقل البحري والجوي والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.

وعلى المستوى التنظيمي، تجسد الرخصة نهج الهيئة في تبنّي إطار تنظيمي مرن ومنفتح على التقنيات الحديثة، وتوسيع خيارات المستخدمين وتنويع حلول وتقنيات الاتصال، وتحفيز المنافسة بما ينعكس على جودة الخدمة وتجربة المتعامل واستمرارية خدمات الاتصالات.

في غضون ذلك، أكد ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منح الرخصة يُمثل إضافة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام الإمارات بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار والاستثمار.

المصدر: وام + روسيا اليوم