السنغال ترفع أسعار الوقود بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية

أعلنت الحكومة السنغالية رفع أسعار البنزين والديزل، مؤكدة أن القرار أصبح ضروريًا في ظل الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن دعم الوقود.

زيادة أسعار البنزين والديزل

وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز إلى 990 فرنكًا من عملة غرب إفريقيا، بزيادة قدرها 70 فرنكًا، فيما ارتفع سعر لتر الديزل إلى 755 فرنكًا، بزيادة قدرها 75 فرنكًا.

وأكدت السلطات عدم تغيير أسعار المنتجات البترولية الأخرى، بما في ذلك الغاز والوقود المستخدم في قوارب الصيد التقليدية.

تداعيات ارتفاع أسعار النفط

وأوضحت الحكومة أن الزيادة تعيد أسعار الوقود إلى مستوياتها السابقة قبل التخفيض الذي أُقر في 6 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير أسهمت في ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأضافت أن أسعار الديزل ارتفعت منذ ذلك الحين بنسبة 69%، فيما سجل البنزين الممتاز زيادة بلغت 61%.

245 مليار فرنك لدعم الوقود

وأكدت الحكومة أنها أخرت زيادة الأسعار لأطول فترة ممكنة، وتحملت منذ بداية العام أكثر من 245 مليار فرنك من عملة غرب إفريقيا لدعم الوقود.

وأشارت إلى أن استمرار الأسعار دون تعديل كان سيكلف الدولة 47 مليار فرنك إضافية خلال شهر واحد فقط.

استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية

ووصفت الحكومة الزيادة بأنها جزئية ومدروسة، مؤكدة أن أسعار الوقود في محطات البيع لا تزال أقل من تكاليف الاستيراد.

وشددت على استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود عليها.

اليوم السابع