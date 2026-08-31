علوم و تكنلوجيا

اسمه “نانسي”.. (ناسا) تطلق التلسكوب رومان الجديد للفضاء من فلوريدا

2026/08/31
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أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مرصدًا فلكيًّا جديدًا إلى الفضاء من ولاية فلوريدا، اليوم، في مهمة لاستكشاف الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات.
وانطلق التلسكوب الذي يحمل اسم (نانسي جريس رومان)، من مركز كنيدي للفضاء التابع للوكالة على متن الصاروخ (فالكون هيفي) من تصنيع شركة سبيس إكس.
وسيسافر التلسكوب رومان عبر الفضاء باتجاه موقع مداري يسمى (لاجرانج بوينت 2) على بعد حوالي 1.6 مليون كيلومتر من الأرض، ومن المقرر أن تستمر مهمته خمس سنوات.وذكرت (ناسا) أن التلسكوب يمتلك وقودًا يكفي خمس سنوات أخرى.

 

جريدة المدينة

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