«بنك مصر» يوجه رسالة إلى عملاء فرعه بالإمارات بعد الإجراء الأمريكي

أوضح «بنك مصر»، موقف فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي بحق الفرع، يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي مع المؤسسات المالية الأمريكية.وأكد البنك التزامه الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مشددًا على تعاونه مع الجهات المعنية واحترامه الكامل للأطر التنظيمية ذات الصلة.

وأوضح أن «الإجراء المعلن لا يزال خاضعًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي»، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع ما وُرد في الإعلان من بيانات وتقديرات بجدّية، «ويجري حاليًا دراسة الأمر بصورة دقيقة، تمهيدًا للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم الردود والإجراءات اللازمة خلال المدة المحددة»، وفقًا لبيان من «بنك مصر».وشدد «بنك مصر» على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما وُرد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال البنك في مصر أو أي دولة أخرى يوجد له حضور فيها.وأكد البنك أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفق القواعد والإجراءات السارية، مشددًا على قوة مركزه المالي والتزام الفرع بالوفاء بجميع حقوق العملاء والأطراف ذات الصلة.

جريدة المدينة